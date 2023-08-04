原标题：猎聘与香港特区政府人才服务窗口达成合作 共同推动香港与内地人才双向流动

近日，同道猎聘集团旗下专业招聘平台猎聘与香港特区政府人才服务窗口达成合作，成为首家加入香港特区政府人才服务窗口服务合作伙伴行列的内地招聘平台。据悉，目前香港特区政府人才服务窗口官方网站已上线猎聘入口，近期猎聘APP“发现”频道也将开放“香港”专区。此次合作将为内地与香港人才流动开辟新的“绿色通道”，加速粤港澳大湾区人才交流合作，进一步促进香港与内地人才双向流动。

猎聘相关负责人表示：“近年来，香港特区政府在通过优才、高才、专才等一系列人才吸引计划引进高层次人才到港就业的同时，也在持续通过‘大湾区青年就业计划’，把香港优质青年人才输送到内地，这与猎聘一直希望帮助内地与香港优质人才双向流动的初心高度契合，基于此双方达成此次合作。香港作为连接内地与国际市场的重要桥梁，是内地与国际连接的前哨阵地，此次合作也将为国内外人才交流发挥重要作用，成为全球人才互联互通的新窗口。”

当前，包括香港在内的大湾区建设处于高质量发展的关键期，对优质人才需求强劲。而此次香港特区政府人才服务窗口选择与猎聘达成合作，一方面基于猎聘自上线以来一直定位中高端人才招聘，这与香港的人才诉求不谋而合。整体来看，历经十余年深耕，猎聘目前拥有超9000万优质人才，在这些求职端用户中，本硕博学历人才占比总计近8成。今年一季度新注大学生用户中，985、211院校新注学生用户同比增长超65%，2022全年猎聘新注学生用户来源TOP20院校涵盖14所国内知名985&211院校、1所海外高校，其中北大、清华、浙大等均在香港内地抢人最关注的九所高校之中。此外，年轻化也是猎聘平台人才的一大特征，平台30岁以下人才占比超过一半。

其次，香港历来对金融、会计、电信、技术人才尤为重视，该类人才也是猎聘的优势资源。在猎聘人才分布的100多个二级职能中，财务/审计/税务位居第一。在猎聘人才所分布的100多个二级行业中，互联网、专业技术服务、机械/设备排名前三。在猎聘平台，高科技人才和包括AIGC、新能源、新材料等在内的战略性新兴产业新发职位一直呈现强劲增长态势。高质量人才的持续攀升，将为香港及内地优质企业和优质人才的精准匹配发挥积极作用。

此外，根据硅谷经验，猎头公司在促进全球高端人才流动中发挥了重要作用。作为内地唯一一家成立之初即将猎头融入自身生态的招聘平台，当前猎聘平台验证猎头用户数量超21万，能够更好地服务平台上的企业和优质人才，全面助力地方政府优化人才引育生态。

值得一提的是，近年来，同道猎聘在为内地与香港人才的双向流动上一直不遗余力，其连续多年参与在香港举办的“创新香港—国际人才嘉年华”活动，在今年的第四届创新香港国际嘉年华活动中同道猎聘邀请了包括比亚迪、京东、之江实验室等在内的40余家企业参与此次活动，活动当天10%企业单日收到超300份简历，部分企业收到上千份简历。此外，今年5月份香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡一行还到访同道猎聘集团总部，了解以猎聘集团为样本的人力资源服务平台的运作及体系建设，并与同道猎聘集团董事会主席兼首席执行官戴科彬共话香港引才政策，畅谈人才发展新动向。

业内人士指出，在当前时代背景下，猎聘所在中高端人才的广阔市场备受关注。尤其随着领英职场在中国市场的停服，猎聘将进一步承接中高端人才招聘就业需求。此次猎聘与香港特区政府人才服务窗口的合作将更好的衔接内地与香港人才的交流合作，进一步推动高层次人才双向流动。

(责编：董童、李源)

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