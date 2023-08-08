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九部门：实施差别化水价政策 抑制不合理用水需求

2023年08月08日18:08 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （欧阳易佳）近日，水利部、国家发展改革委、财政部、科技部、工业和信息化部、住房城乡建设部、中国人民银行、市场监管总局、国管局联合印发《关于推广合同节水管理的若干措施》（以下简称《若干措施》），《若干措施》指出，要严格取水许可、计划用水和定额管理，坚决抑制不合理用水需求。推进水利工程供水价格改革和农业水价综合改革，实施差别化水价政策。鼓励开展用水权交易，积极推动农业灌溉、重点用水行业等领域实施合同节水管理项目节约的水量，通过用水权转让、收储等方式进行交易，提升合同节水管理效益。

记者梳理发现，《若干措施》提出了激发合同节水管理市场活力、强化合同节水管理技术支撑、提升节水服务企业能力、加强财税金融支持、做好合同节水管理组织实施等5方面15项措施。

《若干措施》明确，要强化合同节水管理技术支撑，从计量监测、技术标准、科技推广等方面强化基础能力建设。鼓励水利（水务）企业、节水设备制造企业、信息技术企业、高等院校、科研院所等，利用自身优势，组建专业化节水服务企业。支持节水服务企业申报高新技术企业、“专精特新”中小企业，不断提升节水服务企业能力。

《若干措施》强调，要加强合同节水管理财税金融支持。中央预算内投资、中央财政水利发展资金对合同节水管理项目予以适当支持。财政预算单位实施合同节水管理项目支付给节水服务企业的经费，可根据预算管理规定作为费用合理列支。支持金融机构按市场化原则，对节水型灌区、节水型企业、公共机构节水型单位、水效领跑者，以及从事节水的产业、项目与服务等给予绿色信贷支持。

合同节水管理是发展节水产业的重要抓手，《若干措施》的出台将为推动节水创新链、产业链、资金链、政策链融合发展创造有利条件，形成“两手发力”快速发展新态势，培育新的经济增长点。

下一步，水利部、国家发展改革委、财政部、科技部、工业和信息化部、住房城乡建设部、中国人民银行、市场监管总局、国管局9部门将指导各地贯彻落实《若干措施》，大力推广合同节水管理，激发市场活力、强化政策引领，引导和鼓励社会资本参与节水，加快发展节水产业，以水资源节约集约利用促进经济社会发展方式绿色转型。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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