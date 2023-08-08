8月4日，应急监测队在松花江支流拉林河牛头山水文站测流断面，采用无人船搭载ADCP进行水文应急监测。受访者供图

人民网北京8月8日电 （欧阳易佳）8月1日8时至5日17时，松辽流域降暴雨至大暴雨，最大点雨量达350毫米，面雨量较大的有拉林河、牡丹江、雅鲁河、蚂蚁河。受强降雨影响，58条河流发生超警以上洪水，其中16条河流超保，12条河流超历史洪水。松辽委于8月4日15时将洪水防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

8月7日8时，察尔森水库水位364.46米，超汛限水位0.11米，为应对后期可能发生的洪水，8月7日14时，松辽委调度察尔森水库出库流量由150立方米每秒增大至200立方米每秒。

松辽委相关负责人介绍，通过加大对流域各省（自治区）水库调度的指导，针对当前流域土壤饱和度、江河底水和水库蓄水普遍偏高等现状，要求流域各省（自治区）水利厅密切监视台风路径变化，坚决克服麻痹思想、惜水心理，严格落实“三个重点环节”措施，全面落实水库大坝安全责任制，科学精细调度水库，在充分考虑上下游雨水情和工程自身安全条件下，及时预泄腾库，保证水库在汛限水位以下运行，充分发挥拦洪、削峰、错峰作用。要再次开展水库风险隐患排查整改，逐一检视台风影响范围内水库运行状况，研判工程安全风险。同时，要规范调度程序，必要时加密监测预警和巡查值守，确保调度记录有据可查、水情信息及时报送、险情处置科学有力。

据水利部预测，8月10日至12日，受6号台风“卡努”和冷空气共同影响，流域中东部可能有一次大到暴雨过程，主要影响区域为黑龙江干流中游、第二松花江、松花江干流、乌苏里江、绥芬河、图们江、鸭绿江上游等地，面雨量一般为30至75毫米，绥芬河、图们江局部可达80至100毫米，防汛形势不容乐观。

据了解，下一步，松辽委将进一步强化底线思维、极限思维，根据洪水演进过程，逐水库、逐河流、逐区域开展滚动分析，研判可能存在的风险隐患。聚焦水库防洪调度、小型水库安全度汛、中小河流和山洪灾害防御等重点工作，及时提醒和科学指导地方采取有力措施，加强巡查值守，细化转移方案，做好险情防范与处置准备，保障人民群众生命安全。紧盯6号台风“卡努”移动路径和未来天气变化趋势，强化联合会商，滚动预测预报，及时发布预警信息、启动响应机制，全力做好防范应对工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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