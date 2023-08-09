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我国成功发射环境减灾二号06星

2023年08月09日09:51 | 来源：人民网
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我国成功发射环境减灾二号06星。太原卫星发射中心供图 路兴摄

我国成功发射环境减灾二号06星。太原卫星发射中心供图

人民网北京8月9日电 （记者赵竹青）据国家航天局消息，8月9日6时53分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丙遥四十六运载火箭，成功发射环境减灾二号06星，卫星顺利进入预定轨道，任务取得圆满成功。该星将有效提升我国灾害预防、应急管理、生态环境遥感监测业务化应用能力。

环境减灾二号06星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》中的遥感业务卫星，搭载S波段合成孔径雷达分系统和应急数据处理分系统等有效载荷。S波段合成孔径雷达可不受云、雨等干扰，有效弥补光学卫星易受天气因素影响的不足。应急数据处理分系统可通过星上实时成像、热点区域信息提取及预处理，大幅提升突发环境事件的卫星遥感数据保障能力和应急响应能力。该星为减灾、环境相关领域业务化应用提供基础数据保障，并服务于国土资源、水利、农业、林业等行业。06星将与05星在轨组网运行，初步建成应急管理、生态环境业务卫星星座及其配套的天地一体业务应用系统，进一步满足相关领域中分辨率合成孔径雷达数据供给需求。

国家航天局负责环境减灾二号06星工程组织管理、重大事项组织协调、发射许可审批，国家航天局对地观测与数据中心承担工程大总体工作；应急管理部、生态环境部作为用户部门，负责各自应用系统建设和运行；中国航天科技集团有限公司五院航天东方红卫星有限公司负责卫星系统抓总研制，一院负责运载火箭系统抓总研制；中国资源卫星应用中心和中国科学院空天信息创新研究院负责地面系统建设和运行。

此次任务是长征系列运载火箭第482次发射。

我国成功发射环境减灾二号06星。太原卫星发射中心供图

我国成功发射环境减灾二号06星。太原卫星发射中心供图

(责编：赵竹青、吕骞)
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