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松花江发生2023年第1号洪水 水利部滚动会商部署洪水防御工作

2023年08月08日09:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月8日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受上游来水影响，松花江下游干流佳木斯水文站8月7日20时水位已涨至警戒水位（79.30米），且仍在上涨。依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“松花江2023年第1号洪水”。

水利部要求相关地区加强监测预报，及时发布洪水预警，切实做好堤防巡查防守和险情抢护，提前转移受威胁区人员，确保人民群众生命安全。目前，水利部维持对内蒙古、吉林、黑龙江洪水防御Ⅲ级应急响应，共有3个工作组在吉林、黑龙江协助指导洪水防御工作。

8月7日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商会，视频连线水利部海河、松辽水利委员会，研究部署当前重点防御工作。李国英指出，松花江流域洪水过程仍在发展中，目前已造成85条河流超警，影响范围大，超警河流多；海河流域洪水过程尚未结束，蓄滞洪区运行正处于最关键时期，防御任务依然繁重艰巨。

针对松花江流域防汛，李国英提出五项要求。一是对洪水正在演进的河流，立即以实测洪峰洪量为基础做好洪水演进传导预报，提前研判下游沿程风险点位，提前采取危险区域人员转移、加筑子堤、加固断面等措施。二是对洪水正在消退的河流，重点做好堤防防守，确保漫滩洪水归槽过程中的防汛安全。三是对高水位运行水库，利用降雨间歇期，抓紧采取有效措施降低库水位，严防水库垮坝，大流量下泄时要确保下游安全。四是关注松花江干流洪水过程，达到洪水编号标准要立即发布预警信息，并启动相应响应机制，重点做好堤防防守。五是密切监视6号台风“卡努”发展变化，重点关注强降雨对图们江、鸭绿江、第二松花江上中游、牡丹江、拉林河、绥芬河等江河的影响，提前落实洪水防御措施。

针对海河流域防汛，李国英提出三项要求。一是精准把握大清河水系洪水总量和过程，做好新盖房分洪道堤防、东淀蓄滞洪区围堤、独流减河堤防等重点防御对象的防守，确保重点地区防洪安全。二是精准掌握永定河泛区内的洪水滞留分布，提前研判风险点位，预置队伍、料物、设备，确保永定河泛区围堤安全。三是在确保独流减河、永定新河堤防安全的前提下，科学调度独流减河防潮闸、永定新河防潮闸，适时开展溯源冲刷调度，减少防潮闸前后泥沙淤积。

(责编：乔业琼、高雷)
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