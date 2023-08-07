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平原县第一人民医院住院部脊柱关节外科、手足外科病区。人民网 乔姝摄

8月6日凌晨2时33分，山东省德州市平原县发生5.5级地震。

6日晚，人民网记者前往平原县第一人民医院。该院距离震中王打卦镇8公里左右，是一所综合性二级甲等医院。

“地震发生第一时间，医院启动了响应机制，所有班子成员于2点40分到达医院，成立应急指挥体系，紧急启动创伤中心应急体系。”平原县第一人民医院班子成员、医务科主任荆永建对人民网记者介绍。

紧急启动创伤中心应急体系主要针对多发伤复合伤，共调配10名多学科外系医生到急诊待命。

荆永建介绍，医院急诊为患者开通绿色通道，所有患者就诊后如检测出伤情，可先诊疗，后收费。

平原县第一人民医院住院部脊柱关节外科、手足外科病区。人民网 乔姝摄

“到目前为止接诊因地震受伤的患者共23名，有13名经过积极救治就好转离院了，余下10名患者住院治疗，目前都病情稳定，没有危重症。”荆永建说，“住院患者多为行动不便，有慢性基础疾病等人群，大部分以中老年为主。”

据了解，震后接诊的23名患者中，年龄最大为92岁，年龄最小为17岁，多数为擦伤、头部外伤及骨折等。

“地震的时候我正在睡觉，被声音惊醒，穿上衣服往外走，结果院子里的铁管掉下来砸到了脚上。”平原县王打卦镇肖家牌村村民张秀玉告诉人民网记者，地震发生后，他在邻居的帮助下来到医院就诊，经过一个多小时手术过后，已无大碍。

主治医院介绍，根据恢复状况，张秀玉的脚伤约半个月后便可拆线痊愈。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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