外汇局：截至7月末我国外汇储备规模32043亿美元 升幅0.35%
2023年08月07日16:55 | 来源：人民网
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人民网北京8月7日电 （记者罗知之）国家外汇管理局统计数据显示，截至2023年7月末，我国外汇储备规模为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。
2023年7月，受主要经济体货币政策及预期、世界宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。
(责编：罗知之、高雷)
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