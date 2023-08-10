国内油价年内“四连涨” 国际油价短期继续大幅上涨可能性不大
人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）国家发改委9日发布通知，按照现行成品油价格形成机制，自2023年8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。折合升价，全国平均来看，92号汽油每升上调0.19元，95号汽油每升上调0.2元，0号柴油每升上调0.2元。
至此，国内成品油价格迎来今年首次“四连涨”，也是年内第8次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花9.5元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“八涨六跌两搁浅”格局。
多家业内机构认为，本轮成品油调价周期内，市场对供应偏紧和需求改善的预期支撑油价继续上涨。沙特再次加大减产力度，将自愿减产100万桶/日的措施延长至9月底；俄罗斯也表示将在9月份减少石油出口30万桶/日。美国活跃钻机数降至去年3月份以来最低，原油库存持续下降，供应偏紧预期不断升温。同时，美国二季度国内生产总值同比增长2.4%，就业数据强劲，提振了市场对经济“软着陆”、能源需求复苏的信心。供需两方面因素影响下，国际油价持续上涨至4个月高点。
国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（7月26日—8月8日）国际油价继续上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨5.72%。。
下一次成品油调价窗口将于2023年8月23日24时开启。金联创成品油高级分析师王延婷认为，近期国际原油价格持续走高，整体价格涨至高位。短期内，国际原油价格走势依然较为强势，成品油价格“五连涨”概率较大。
卓创资讯成品油分析师王芦青表示，按照当前原油价格水平测算，新一轮成品油调价周期内原油变化率以正值开场，国内成品油价格有出现“五连涨”的可能。
“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅上调的趋势。”隆众资讯成品油分析师李彦表示，目前来看，“欧佩克+”产油国的减产氛围仍在，美国夏季出行高峰尚未结束，基本面利好支撑延续，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。
国家发改委价格监测中心预计，“欧佩克+”的减产措施以及沙特、俄罗斯的自愿额外减产，给油价支撑力度较强。但油价上涨加大了欧美等国通胀压力，原油需求能否达到市场预期存在不确定性，综合判断短期内国际油价继续大幅上涨可能性不大。
附：各地92号汽油最高零售价
海南海口：92号汽油9.19元/升
西藏拉萨：92号汽油8.95元/升
云南昆明：92号汽油8.22元/升
贵州贵阳：92号汽油8.21元/升
四川成都：92号汽油8.17元/升
重庆：92号汽油8.14元/升
广西南宁：92号汽油8.13元/升
广东广州：92号汽油8.1元/升
湖北武汉：92号汽油8.09元/升
河南郑州；92号汽油8.09元/升
北京：92号汽油8.08元/升
甘肃兰州：92号汽油8.08元/升
河北石家庄：92号汽油8.07元/升
天津：92号汽油8.07元/升
辽宁沈阳：92号汽油8.05元/升
江苏南京：92号汽油8.05元/升
浙江杭州：92号汽油8.05元/升
福建福州：92号汽油8.04元/升
黑龙江哈尔滨：92号汽油8.04元/升
吉林长春：92号汽油8.04元/升
上海：92号汽油8.04元/升
山东济南：92号汽油8.04元/升
江西南昌：92号汽油8.03元/升
青海西宁：92号汽油8.03元/升
安徽合肥：92号汽油8.03元/升
湖南长沙：92号汽油8.02元/升
山西太原：92号汽油8.02元/升
内蒙古呼和浩特：92号汽油8.01元/升
宁夏银川：92号汽油7.97元/升
陕西西安：92号汽油7.96元/升
新疆乌鲁木齐：92号汽油7.85元/升
备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。
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