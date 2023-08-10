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西北地区局地降雨强谨防次生灾害 黑龙江吉林需警惕台风雨

2023年08月10日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者杨虞波罗）中央气象台今晨发布暴雨蓝色预警，有两个区域需要重点关注。一个是西北地区受西风槽影响，降雨面广点强，尤其是青海东部、甘肃南部、宁夏等地局地雨势较强，要注意防范强降雨可能诱发的次生地质灾害；另外，今年第6号台风“卡努”即将在韩国南部沿海登陆，受其外围云系影响，从今天开始，吉林东部、黑龙江等地部分地区将有大到暴雨，局地大暴雨。

预计今天白天到夜间，黑龙江东部、吉林东部、青海东部、甘肃东部、宁夏、陕西北部、内蒙古河套地区、四川盆地西部和南部、湖南南部、江西南部、福建东部和南部、广东、广西南部、云南东南部、台湾岛中南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，吉林东北部等地局部地区有大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水，最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米，并伴有雷暴大风等强对流天气。明后两天，西北地区东部雨带向东移动，京津冀鲁等地将有一次明显降雨天气。

另外，今年第7号台风“兰恩”（LAN）今晨中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为980百帕，七级风圈半径280-380公里，十级风圈半径60-80公里。预计，“兰恩”将以每小时5-10公里的速度向西北方向移动，强度逐渐加强。

气象专家提醒，8月正值东北地区作物产量形成关键期。目前，黑龙江、吉林等地部分农田渍涝突出，未来三天，“卡努”的风雨影响区域与前期受渍涝灾害地区高度重叠，将加重渍涝；同时，大风可能导致玉米等作物倒伏的情况，需加强防范，做好田间管理。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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