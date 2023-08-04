人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

阿里云通义千问开源：70亿参数模型上线魔搭社区 免费可商用

2023年08月04日08:14 | 来源：环球网
小字号

原标题：阿里云通义千问开源：70亿参数模型上线魔搭社区 免费可商用

　　8月3日，AI模型社区魔搭ModelScope上架两款开源模型Qwen-7B和Qwen-7B-Chat，阿里云确认其为通义千问70亿参数通用模型和对话模型，两款模型均开源、免费、可商用。

　　Qwen-7B是支持中、英等多种语言的基座模型，在超过2万亿token数据集上训练，上下文窗口长度达到8k。Qwen-7B-Chat是基于基座模型的中英文对话模型，已实现与人类认知对齐。开源代码支持对Qwen-7B和Qwen-7B-Chat的量化，支持用户在消费级显卡上部署和运行模型。

　　用户既可从魔搭社区直接下载模型，也可通过阿里云灵积平台访问和调用Qwen-7B和Qwen-7B-Chat，阿里云为用户提供包括模型训练、推理、部署、精调等在内的全方位服务。

　　阿里云方面表示，开源大模型可以帮助用户简化模型训练和部署的过程，用户不必从头训练模型，只需下载预训练好的模型并进行微调，就可快速构建高质量的模型。

　　开源生态对促进中国大模型的技术进步与应用落地至关重要。今年7月，阿里云宣布将促进中国大模型生态的繁荣作为首要目标，向大模型创业公司提供智能算力、开发工具等全方位服务。2022年阿里云牵头发起AI模型社区魔搭，以AI模型为核心服务AI开发者。目前，魔搭聚集了20多家顶尖人工智能机构贡献的1000多款开源模型。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“钢铁驼队”见证青白江畔的历史蝶变
　　7月，青白江畔，成都与世界接轨的超级枢纽——成都国际铁路港。 集装箱堆积如山，卡车长队繁忙地进进出出，“钢铁巨龙”在阵阵鸣笛声中呼啸而过。…
21条河流发生超警以上洪水 发挥水库作用做好防御工作
　　人民网北京8月3日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受7月28日以来强降雨影响，海河流域北三河、永定河、大清河、子牙河、漳卫南运河5大水系有21条河流发生超警以上洪水，其中6条河流超保、8条河流发生有实测资料以来最大洪水。经初步分析，永定河、大清河及子牙河均发生较大及以上洪水，其中大清河和子牙河发生大洪水，依据水利部《全国流域性洪水划分规定（试行）》，初步判定海河发生流域性大洪水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部