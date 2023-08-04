原标题：阿里云通义千问开源：70亿参数模型上线魔搭社区 免费可商用

8月3日，AI模型社区魔搭ModelScope上架两款开源模型Qwen-7B和Qwen-7B-Chat，阿里云确认其为通义千问70亿参数通用模型和对话模型，两款模型均开源、免费、可商用。

Qwen-7B是支持中、英等多种语言的基座模型，在超过2万亿token数据集上训练，上下文窗口长度达到8k。Qwen-7B-Chat是基于基座模型的中英文对话模型，已实现与人类认知对齐。开源代码支持对Qwen-7B和Qwen-7B-Chat的量化，支持用户在消费级显卡上部署和运行模型。

用户既可从魔搭社区直接下载模型，也可通过阿里云灵积平台访问和调用Qwen-7B和Qwen-7B-Chat，阿里云为用户提供包括模型训练、推理、部署、精调等在内的全方位服务。

阿里云方面表示，开源大模型可以帮助用户简化模型训练和部署的过程，用户不必从头训练模型，只需下载预训练好的模型并进行微调，就可快速构建高质量的模型。

开源生态对促进中国大模型的技术进步与应用落地至关重要。今年7月，阿里云宣布将促进中国大模型生态的繁荣作为首要目标，向大模型创业公司提供智能算力、开发工具等全方位服务。2022年阿里云牵头发起AI模型社区魔搭，以AI模型为核心服务AI开发者。目前，魔搭聚集了20多家顶尖人工智能机构贡献的1000多款开源模型。

(责编：曹淼、李源)

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