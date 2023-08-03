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一带一路 大道同行

“钢铁驼队”见证青白江畔的历史蝶变

王绍绍
2023年08月03日19:12 | 来源：人民网
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7月，青白江畔，成都与世界接轨的超级枢纽——成都国际铁路港。

集装箱堆积如山，卡车长队繁忙地进进出出，“钢铁巨龙”在阵阵鸣笛声中呼啸而过。

10年前，第一列“蓉欧快铁”从这里开出，跨越哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯等国，终点波兰罗兹。24天，9826公里，或许只是全球化浪潮中的一朵不起眼的小水花，但对于青白江来说，一个老工业基地的历史转身即将在这片大地上铺展开来。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，也是成都国际班列常态化运行十周年。十年来，青白江区从一个老工业基地嬗变为泛欧泛亚开放型港口城市，见证“一带一路”巨变。如今，货运兴旺的成都国际班列，已成为连通“一带一路”沿线国家和地区的“钢铁驼队”，助力老工业区转型升级。

畅达全球 打通国际大通道

位于成都北部的青白江区，有很多让人记忆深刻的城市名片。这里不仅是是海上丝绸之路的起点之一，还是“一带一路”的重要枢纽。

“开第一趟蓉欧快铁的时候我很紧张，但又感觉很骄傲。”2013年4月26日，中国铁路成都局集团有限公司成都机务段指导司机仲俊斓，作为蓉欧快铁的首发司机，驾驶着满载货物的列车从成都驶出。

“中欧班列才开行时，我们拉的第一趟中欧班列从成都到波兰罗兹，用了24天。现在我们从成都到波兰罗兹只需要10天到12天的时间，差不多节省了一半时间。”仲俊斓感慨道。

2020年7月，成都入选中欧班列集结中心示范工程建设城市，成都国际铁路港成为其主要承载地。建设中欧班列（成都）集结中心，有利于推动形成设施完善、便捷高效、安全畅通的中欧班列综合服务体系，对打造国际物流枢纽，促进产业结构调整、推动城市转型具有重大意义。

成都国际铁路港。成都铁路局供图

据统计，截至目前，成都国际班列累计开行量达2.3万列，辐射境外103个城市、境内30个城市，初步建立起以成都为主枢纽，西至欧洲、北至蒙俄、东联日韩、南拓东盟的国际班列线路网络和陆海货运配送体系。

“成都始发的中欧班列从2013年的开行量仅30多列，到现在的年均开行量超过2000列，增长了60多倍。成都机务段的司机由最初的5人增加到现在的500多人，从这个数字变化上就可以感受到‘一带一路’沿途是多么壮观和繁忙。”仲俊斓说。

结合多式联运新路径的全面拓展，多向战略通道优势进一步显现，一批“新发”“首发”班列促进成都与中亚、南亚、西亚、欧洲等国际市场的深度融合。

夯基垒台 助力产业协同发展

从首趟蓉欧快铁驶向欧洲，到中欧班列累计开行量突破两万列，中欧班列和成都国际陆港产生的强磁场效应，不断为区域产业协同发展夯基垒台。

中欧班列“澜湄蓉欧快线”。成都铁路局供图

成都身处内陆却能深度融入全球产业布局，以四通八达的国际立体网络，搭建起沟通世界的桥梁，与成都国际铁路港密切相关，作为“丝绸之路经济带”和“长江经济带”国家战略重要交汇点，成都国际铁路港为成都构建“国际陆海联运”走廊提供了重要载体支撑。

据统计，今年前5月，四川货物贸易进出口总值3889.4亿元，其中，对“一带一路”沿线国家进出口1330.4亿元，增长8.2%。

“成都中欧班列集结中心的建成，有效助力了区域经济发展质效提档升级。”成都国际铁路港相关负责人表示。

依托班列规模优势，成渝两地在统一品牌、定价机制、整合资源、提升服务、降低成本等方面开展了多层次深度合作，实现价格、规模、政策“三协同”及境外线路和仓储等资源信息共享，更好地发挥国际枢纽通道的规模效应和对产业、贸易的集成带动效应，进一步扩大成渝两地国际物流大通道的影响力。

“接下来，成都国际班列将针对客户需求提供铁铁与铁公相结合的产品体系，拓展粮食、光伏产品、机电产品等成都与中亚的双向货源，优化运输组织，完善‘门到门’服务网络，提升线路运力。”成都国际班列有限公司副总经理李俊峰表示。

创新服务 构筑金融支持新范式

近年来，跨境电商作为我国外贸行业的新业态，规模不断扩容，成为拉动我国经济增长、居民消费的一股不可忽视的力量。面对日益繁茂的外贸业务，中欧班列的运费资金流保障成为了班列正常开行的重中之重。

“为外贸企业提供金融服务，不能仅着眼于单个融资产品或业务的创新，应该抬高视角，搭建系统性、可持续的金融服务平台和服务生态。”建行成都自贸试验区分行成都第七支行行长朱志虹表示。

企业在银行网点办理“关银一KEY通”业务。受访者供图

企业在银行网点办理“关银一KEY通”业务。受访者供图

据了解，建行自贸试验区分行成都第七支行自2020年起，积极参与、深度服务中欧班列（成都）运营公司-成都国际铁路班列有限公司。针对班列公司保障稳定开行的需求和与上游企业结算特点，创新发展了多项综合金融服务，有效地保障了中欧班列的正常开行。

在市场不断扩大的背后，隐藏着中小跨境电商企业巨大的融资困境——由于普遍缺少抵质押物、资金周转周期较长、财务数据不够健全，轻资产特性使其往往较难通过担保、抵押等传统方式从商业银行获得融资。在不少跨境电商从业人士看来，融资困境已成为行业发展的重要掣肘。

为此，建行创新推出“跨境快贷”系列产品，开辟了跨境金融服务的新领域。据介绍，2023年以来，建行四川省分行通过“跨境快贷”产品以信用方式累计向近40家小微外贸企业发放逾7000万元贸易融资，贷款金额同比增长34%。近年来，建行四川省分行已为辖内百余家优质企业提供近300亿元跨境融资，累计实现为企业节约财务成本近1.5亿元。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)
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