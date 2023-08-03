人民网北京8月3日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受7月28日以来强降雨影响，海河流域北三河、永定河、大清河、子牙河、漳卫南运河5大水系有21条河流发生超警以上洪水，其中6条河流超保、8条河流发生有实测资料以来最大洪水。经初步分析，永定河、大清河及子牙河均发生较大及以上洪水，其中大清河和子牙河发生大洪水，依据水利部《全国流域性洪水划分规定（试行）》，初步判定海河发生流域性大洪水。

据中国气象局消息，本轮京津冀强降雨为历史罕见，累计雨量大、极端性强、山区短时降雨强度大，导致多地出现内涝、山洪、地质灾害，海河流域发生流域性较大洪水，给京津冀地区防范应对带来了严重挑战。

防御流域洪水离不开水库这张“王牌”，及时拦洪削峰错峰，可为下游防汛争取时间、空间等多层面的主动权。

近日来，为全力迎峰御洪，海河水利委员会会同流域各地，联合调度运用流域大型水库防洪骨干工程，提前预泄腾库，期间最大拦洪21.4亿立方米，防洪减灾效益充分发挥。

“海河流域现有山区大型水库33座，位置多处于主要河流出山口或交汇处，控制流域山区面积85%以上，是防洪工程体系中极为重要的一环。”海河水利委员会工作人员介绍，为迎战流域暴雨洪水，海河水利委员会充分发挥海河防总办公室作用，滚动预测预报，科学会商研判，强化统筹调度，在保证水库安全的前提下，充分运用骨干水库拦蓄洪水、削峰错峰。

7月31日，各大水库普遍迎来大幅涨水过程。子牙河系滹沱河岗南水库11时最大入库流量2250立方米每秒，出库2.9立方米每秒，削峰率近100%；黄壁庄水库7时最大入库流量6250立方米每秒，出库1600立方米每秒，削峰率74%。大清河系西大洋水库15时最大入库流量2435立方米每秒，出库152立方米每秒，削峰率近94%；王快水库16时入库流量3451立方米每秒，出库300立方米每秒，削峰率91%，有效减轻下游防洪压力，大幅降低了洪涝灾害损失。

据悉，下一步，海河水利委员会将统筹考虑水库拦洪蓄水能力，实时优化调度，严格控制蓄泄关系，在保障安全的前提下，最大程度发挥水库、河道堤防、蓄滞洪区等防洪工程体系减灾作用，最大程度保障人民群众生命财产安全。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经