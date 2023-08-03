人民网北京8月3日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2023年上半年，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额31358.4亿元（人民币，下同），同比增长8.5%。其中出口13232.2亿元，下降5.9%；进口18126.2亿元，增长22.1%；服务贸易逆差4894亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易占比提升。上半年，知识密集型服务进出口13639.2亿元，同比增长12.3%，占服务进出口总额的比重达43.5%，同比提升1.5个百分点。其中，知识密集型服务出口7923.4亿元，增长16%；进口5715.8亿元，增长7.5%。

旅行服务明显恢复。上半年，旅行服务进出口6509.4亿元，同比增长65.4%，是增长最快的服务贸易领域。其中，出口增长52.4%，进口增长66.4%。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经