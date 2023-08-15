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7月份国民经济持续稳定恢复 发展质量稳步提升

2023年08月15日10:05 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布多项数据显示，7月份，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加大宏观政策调控力度，着力推动高质量发展，国民经济持续恢复，生产需求基本平稳，就业物价总体稳定，发展质量稳步提升。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，7月份，国民经济持续恢复，高质量发展扎实推进。但也要看到，世界政治经济形势错综复杂，国内需求仍显不足，经济恢复向好基础仍待加固。下阶段，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

服务业保持较快增长，现代服务业增势较好

7月份，全国服务业生产指数同比增长5.7%。分行业看，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长20.0%、11.2%、7.6%、7.3%。1-7月份，全国服务业生产指数同比增长8.3%。1-6月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.5%。7月份，服务业商务活动指数为51.5%，业务活动预期指数为58.7%，其中，航空运输、邮政快递、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于60%以上高位景气区间。

工业生产平稳增长，原材料制造业增长加快

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，环比增长0.01%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.3%，制造业增长3.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。原材料制造业增加值同比增长8.8%，比上月加快2.0个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.4%；股份制企业增长5.0%，外商及港澳台商投资企业下降1.8%；私营企业增长2.5%。分产品看，太阳能电池、新能源汽车产品产量同比分别增长65.1%、24.9%。1-7月份，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%。7月份，制造业采购经理指数为49.3%，企业生产经营活动预期指数为55.1%。

市场销售继续恢复，服务消费较快增长

7月份，社会消费品零售总额36761亿元，同比增长2.5%，环比下降0.06%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额31920亿元，同比增长2.3%；乡村消费品零售额4841亿元，增长3.8%。按消费类型分，商品零售32483亿元，增长1.0%；餐饮收入4277亿元，增长15.8%。在限额以上单位商品零售额中，粮油、食品类，中西药品类，饮料类，通讯器材类商品零售额分别增长5.5%、3.7%、3.1%、3.0%。1-7月份，社会消费品零售总额264348亿元，同比增长7.3%。全国网上零售额83097亿元，同比增长12.5%。其中，实物商品网上零售额69856亿元，增长10.0%，占社会消费品零售总额的比重为26.4%。1-7月份，服务零售额同比增长20.3%。

固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资增长较快

1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）285898亿元，同比增长3.4%。分领域看，基础设施投资同比增长6.8%，制造业投资增长5.7%，房地产开发投资下降8.5%。全国商品房销售面积66563万平方米，同比下降6.5%；商品房销售额70450亿元，下降1.5%。分产业看，第一产业投资同比下降0.9%，第二产业投资增长8.5%，第三产业投资增长1.2%。民间投资下降0.5%。高技术产业投资同比增长11.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.5%、11.6%。高技术制造业中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业投资分别增长16.0%、13.9%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、专业技术服务业投资分别增长44.9%、23.8%。7月份，固定资产投资（不含农户）环比下降0.02%。

货物进出口同比下降，贸易结构继续优化

7月份，货物进出口总额34563亿元，同比下降8.3%。其中，出口20160亿元，下降9.2%；进口14403亿元，下降6.9%。进出口相抵，贸易顺差5757亿元。1-7月份，货物进出口总额235521亿元，同比增长0.4%。其中，出口134728亿元，增长1.5%；进口100793亿元，下降1.1%。1-7月份，一般贸易进出口同比增长2.1%，占进出口总额的比重为65.4%，比上年同期提高1.1个百分点。民营企业进出口增长6.7%，占进出口总额的比重为52.9%，比上年同期提高3.1个百分点。机电产品出口增长4.4%，占出口总额的比重为58.1%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率基本平稳

7月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.3%；外来户籍劳动力调查失业率为5.2%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.8%。31个大城市城镇调查失业率为5.4%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。

居民消费价格环比上涨，工业生产者价格降幅收窄

7月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.3%，环比上涨0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比下降0.5%，衣着价格上涨1.0%，居住价格上涨0.1%，生活用品及服务价格下降0.2%，交通通信价格下降4.7%，教育文化娱乐价格上涨2.4%，医疗保健价格上涨1.2%，其他用品及服务价格上涨4.1%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降26.0%，鲜菜价格下降1.5%，粮食价格上涨0.3%，鲜果价格上涨5.0%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。1-7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。

7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降4.4%，降幅比上月收窄1.0个百分点；环比下降0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降6.1%，降幅比上月收窄0.4个百分点；环比下降0.5%。1-7月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降3.2%和3.5%。

(责编：杨曦、吕骞)
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