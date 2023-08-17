孙瑜

原标题：2023年未来科学大奖揭晓

16日，未来科学大奖委员会公布2023年获奖名单。因发现抗病小体并阐明其结构和在抗植物病虫害中的功能做出的开创性工作，西湖大学生命科学学院植物免疫学讲席教授柴继杰、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员周俭民获得“生命科学奖”。

中国科学院院士、国家超导实验室学术委员会主任赵忠贤，中国科学院院士陈仙辉因对高温超导材料的突破性发现和对转变温度的系统性提升所作的开创性贡献获得“物质科学奖”。

Facebook AI研究院（FAIR）研究科学家何恺明、旷视原首席科学家孙剑（已故）、蔚来自动驾驶研发首席专家任少卿、旷视研究院基础科研负责人张祥雨因提出深度残差学习，为人工智能作出了基础性贡献，获得“数学与计算机科学奖”。

未来科学大奖设立于2016年，是由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项，旨在奖励在大中华地区作出杰出科技成果的科学家。该奖项关注原创性的基础科学研究，设置“生命科学奖”“物质科学奖”“数学与计算机科学奖”三个奖项，每年一届，单项奖金100万美元。

(责编：申佳平、陈键)

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