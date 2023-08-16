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探秘“铁路消防队”：看看火车是如何救援的

人民网记者 乔雪峰
2023年08月16日17:46 | 来源：人民网
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丰台机务段丰台救援车间正在进行列车脱轨起复救援演练。孙立君摄

丰台机务段丰台救援车间正在进行列车脱轨起复救援演练。孙立君摄

在铁路上，有这么一个部门，它拥有着一辆特殊的列车和一个神秘的团队，平时负责铁路线路的列车救援任务。

这列特殊的列车由起重车、工具车、宿营车、会议车、餐车和发电车车编组而成，各种保障工具和生活用品一应俱全。机车24小时热备，时刻保持着准备出动的状态，只要列车一出动， 车上人人都是“列车员”，个个都是“战斗员”。

这个神秘的团队，平时难的一见，更是鲜有人知。整个车间都是清一色的汉子，个个身怀绝技，又是全能选手，都是全段百里挑一的精兵悍将。

8月15日15:00,伴随着丰台机务段丰台救援车间党支部书记高建立敲响的钟声，一场救援列车实战演练拉开了序幕，现场主要模拟列车脱轨，出动救援列车进行起复救援。整个演练场内机器的轰鸣声、急促的脚步声、金属的撞击声交织在一起，随后一个个橘红色的身影忙碌起来。

“养兵千日用兵一时。虽然我们可能几年甚至十几年也难得出动一次，但还是要时刻保持临战状态，宁可备而不用不可用而不备。”丰台机务段丰台救援车间党支部书记高建立告诉记者，在这个团队里，人人都是多面手，除了各自分工的专业，只要是列车上携带的工具器械和材料，谁都是行家里手。

高建立虽然还有两个多月就要退休，但是为了保持整个团队的技术业务和精神状态，隔三差五便会开展全员大练兵应急救援演练。

“这可能是我最后一次参与指挥应急救援演练了，心里还是有很多不舍。”高建立看着骄阳下，那一个个被汗水湿透了衣背，仍在熟练而麻利操作的伙计们，虽有不舍，但他的脸上始终挂着踏实与放心的微笑。

北京局集团公司丰台机务段救援车间主任魏玉林表示，救援车间就像是“铁路消防队”，只要救援列车一出动，就要尽力在最短时间内完成救援，保障铁路安全运行。

“通常情况下，如果说脱线的车辆比较少，而且脱线的距离也比较近，一般情况下是会采用顶复或拉复的方案，这个方案比较快捷。”魏玉林指出，如果涉及到车辆比较多，脱线的距离也比较大，就会用吊机进行吊复，吊机吊复作业时间相对比较长一些。

高建立介绍，丰台机务段丰台救援车间和配属的救援列车，肩负着京沪、京广、京哈、丰沙、京九、京原、及西长线7条普速线路和京广高铁、京沪高铁、京津城际、京雄城际、京唐城际5条高铁线路的列车救援任务。

(责编：郝帅、吕骞)
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