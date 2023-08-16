王绍绍、实习生王娴

工业的绿色转型是推动经济高质量发展的必由之路。推动发展方式绿色转型，推动制造业高端化、智能化、绿色化是大势所趋。

“大力发展环保装备制造业，既是推进生态文明建设的重要保障，也是推动战略性新兴产业发展、打造新经济增长点的迫切需要。”工业和信息化部节能与综合利用司有关负责人在近日举办的环保装备助力生态文明建设主题活动上表示。

环保装备是指用于控制环境污染、改善环境质量而由生产单位或建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、构筑物及系统。近年来，随着绿色发展的巨大需求，环保装备制造业日益壮大。

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，也是工业绿色转型的重要技术基础。

“我国工业绿色发展近年取得了积极成效。”上述负责人表示，我国产业结构不断优化升级，建立了落后产能退出长效机制，钢铁行业完成1.5亿吨去产能目标，电解铝、水泥行业落后产能基本退出，危化品生产企业完成搬迁改造任务有序推进，围绕高端装备、新材料等领域打造了一批国际级先进制造业集群。

“‘十四五’以来，工业能耗强度持续下降，工业增加值能耗累计下降6.9%，完成阶段性目标，资源综合利用取得积极成效，10种重要再生资源综合利用总量达3.85亿吨，能源资源利用效率有效提升。”上述负责人介绍。

与此同时，绿色增长新动能也显著提升。该负责人表示，2022年环保装备制造业产值同比增长2.2%，达到9600亿元，新能源汽车产销量连续8年位居全球第一，多晶硅、硅片、电池、组件产量全球占比均接近或超过85%。

然而，“我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解，生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期。”上述负责人表示，要有计划分步骤推进工业领域碳达峰行动，统筹推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化、产品供给绿色化转型，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势，努力使绿色成为新型工业化的普遍形态。

绿色是高质量发展的最美底色。据介绍，下一步，工业和信息化部将深入贯彻落实《环保装备制造业高质量发展行动计划》；定期遴选发布一批重大环保技术装备，加快技术创新和应用；分别实施环保装备制造业规范条件，积极培育骨干优势企业，引导生产要素向优势企业集聚；加大政策支持力度，利用绿色制造专项和绿色产融平台，推动企业开展绿色环保技术改造；实施首台（套）保险补偿政策，支持一批先进环保产品装备推广应用。

(责编：郝帅、吕骞)

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