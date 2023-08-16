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2023年“星火传梦”航天夏令营在北京航天城开营

2023年08月16日16:56 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者赵竹青）8月14日，中国航天基金会2023年“星火传梦”航天夏令营在北京航天城开营。活动以“星火传梦，叩问苍穹”为主题，来自甘南藏族自治州、陕西省略阳县、陕西省宁强县、江西省吉水县、江西省兴国县、辽宁省绥中县、甘肃省天水市麦积区、贵州省晴隆县、广西壮族自治区德保县等对口帮扶县、革命老区的100名师生参加本次夏令营活动。

夏令营的第一堂课由航天英雄杨利伟为孩子们作《中国载人航天》专题授课。杨利伟从“飞天”开始讲起，围绕载人航天发展历程、航天工程系统、中国空间站的建造、航天员选拔训练几方面展开，并结合自身的经历，生动讲解了特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的载人航天精神，鼓励孩子们勇于追求梦想。

此次夏令营活动还将走进并参观北京航天城、中国科技馆等多个展馆，北京航空航天大学等高等院校，聆听任务总师、领域专家的航天科普、航天精神讲座，感受我国科技事业、航天事业和国防事业的的辉煌成就。

据悉，中国航天基金会“星火传梦”航天科普工程于2022年底启动，以建设一批钱学森书屋及独具特色的航天科普基地为目标，并形成网络和体系，以基地为载体，系统化、规范化推动航天科普工作，助力航天强国建设和乡村振兴国家战略。自2022年12月至今，已陆续启动载人航天、北斗导航、高分观测、深空探测等航天重大工程共建科普教育基地和重大展览；建设澳门科技大学太空探索科普教育基地；升级改造可可托海“两弹一星”科普教育基地；为对口帮扶县（广西德保县、贵州晴隆县、甘肃麦积区）、革命老区（江西兴国县、江西吉水县）以及航天英雄杨利伟家乡辽宁绥中县等地捐建钱学森书屋。

(责编：赵竹青、吕骞)
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