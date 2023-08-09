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我在国门一线

“蟹”逅珲春 面向海洋打造“新蓝海”

2023年08月09日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （记者栗翘楚）每天早上7点，吉林省朝鲜族自治州珲春口岸国门打开，一辆辆满载鲜活帝王蟹、雪蟹的货车鱼贯而出。作为“一带一路”向北开放重要节点城市，珲春海产品进出口贸易格外活跃。

8月8日，在珲春口岸通关中心查验平台，一辆满载鲜活水产品的冷链货车正在接受海关查验。珲春海关关员王永杰、姜蕴航带好查验设备和执法记录仪，进入具有冷链功能的集装箱内进行查验。

“从这里进境的帝王蟹一般两种，蟹钳蓝色的是蓝蟹，紫褐色的是红蟹。”王永杰一边介绍情况，一边用查验单兵设备拍照记录，后面录入查验结果并签字。

进口帝王蟹，存活率和鲜活程度是企业的“生命线”，珲春海关知难迎难、点题破题，开通进口鲜活水产品通关绿色通道，提供7乘24小时验放服务，全天接受预约，货物随到、随检、随放，全力支持进口鲜活水产品通关提速。

关员将随机挑选的帝王蟹进行装箱送检。人民网记者 栗翘楚摄

关员将随机挑选的帝王蟹进行装箱送检。人民网记者 栗翘楚摄

为保障消费者舌尖上的安全，海关会把帝王蟹送往海关实验室进行检测，在企业暂养池旁，珲春海关两名关员随机挑选两个“幸运儿”，打捞后分别装入送检箱中并贴上标签，带上两份样品立即赶往珲春海关实验室。实验室收样后会对帝王蟹动物疫病和重金属残留等情况开展全面专业的检测，对重金属超标或检出会对人类健康造成危害的兽药残留的帝王蟹坚决拒之门外，全力把好食品安全关。

近年来，随着百姓生活水平不断提高，从年夜饭到婚宴席，越来越多肉质鲜嫩的帝王蟹出现在中国消费者的餐桌上。如今，珲春已经发展成为俄罗斯帝王蟹进入中国的主要通道，与其他通道相比，这条通道运输时间更短、成本更低，食材自然更鲜。

“活帝王蟹在市场上能卖个好价钱，死的就不行了。要是耽误在口岸通关这个环节，损失一车就得损失一百万，珲春海关的工作时间跟着货物走，我的货不管来得多晚，他们都留人查验，保证当天进来的蟹子当天入池暂养，这也是我选择从珲春口岸走货的原因之一。”当地一家公司负责人告诉记者。

(责编：乔业琼、高雷)
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