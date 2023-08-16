人民网北京8月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，我国首个薄煤层气大规模开发项目——潘河区块薄煤层气开发项目全面建成投产，我国薄煤层气大规模开发取得新进展，为薄煤层气的高效开发利用提供了理论基础。

据介绍，潘河区块薄煤层气开发项目位于山西沁水盆地南部，累计建井212口，单井最高日产达11000立方米，平均日产量超2500立方米。自2020年底试采至今，潘河区块薄煤层气累计产量达到1.8亿立方米，日产量占比已攀升至该区块总产量的1/2，实现了由储量向产量的高效转化。

煤层气是指与煤炭伴生、以吸附状态储存于煤层内的非常规天然气，俗称“瓦斯”。开发利用煤层气，不仅能够有效解决煤矿瓦斯治理问题，保障采煤安全，而且可以提供清洁能源，助力环境保护。

业内人士表示，当前我国煤层气商业规模化开发主要集中在沁水盆地、鄂尔多斯盆地的主力煤层。经过多年开发，主力煤层产气量递减严重，需要加快薄煤层开发，实现产能接替发力。薄煤层一般指地下开采厚度小于1.3米的煤层。与主力煤层相比，薄煤层如同“千层饼”，含气量差异大、资源丰度相对差，长期被视为煤层气开发中的“边际资源”。

“潘河区块有多套薄煤层发育，薄煤层气储量可观，但平均厚度仅0.6米，只有目前主力煤层厚度的十分之一，此外还具有多层叠置、单层展布不均以及纵向多层跨度较大等特点，开采难度大。”中国海油中联公司副总工程师米洪刚介绍说，中国海油对薄煤层开发进行了集中攻关，构建了薄煤层气立体勘探开发技术体系，实现了对薄煤层气的资源提储与高效利用。

中国海油中联公司副总经理朱光辉表示，潘河区块薄煤层气开发项目的投产为国内薄煤层气经济高效开发提供了新思路。未来，中联公司将加强科技创新攻关，探索煤层气高效开发新技术，保障国家能源安全。

国家能源局此前召开的2023年大力提升油气勘探开发力度工作推进会表示，下一步，全国能源系统和油气行业，将统筹科技攻关与成果应用，构建科学长效发展战略，树立战略自信，坚定必胜信心，坚定不移加大油气增储上产，坚决保障我国油气核心需求。