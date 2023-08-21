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8月LPR公布：5年期维持4.2%不变 1年期降10个基点

2023年08月21日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （黄盛）据中国外汇交易中心官网显示，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年8月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为4.2%（上次为4.20%）。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

LPR品种历史走势图。 来源：中国外汇交易中心官网

LPR品种历史走势图。来源：中国外汇交易中心官网

此前，LPR在连续9个月持平后，于2023年6月下调10个基点，1年期LPR为3.55%，5年期以上LPR为4.2%。也即此次8月LPR中，5年期维持4.2%不变，1年期降10个基点。

另据了解，8月15日，中国人民银行“降息”，MLF(中期借贷便利)利率下调15个基点至2.50%，7天期逆回购利率下调10个基点至1.80%。数量层面，4010亿元MLF操作实现了10亿元的中长期流动性净投放，2040亿元公开市场逆回购操作实现了1980亿元的短端流动性净投放。

据介绍，LPR即贷款市场报价利率，由各报价行按公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由全国银行间同业拆借中心计算得出，为银行贷款提供定价参考。目前，LPR包括1年期和5年期以上两个品种。

LPR报价行目前包括18家银行，每月20日（遇节假日顺延）9时前，各报价行以0.05个百分点为步长，向全国银行间同业拆借中心提交报价，全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均，并向0.05%的整数倍就近取整计算得出LPR，于当日9时15分公布，公众可在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询。

 

 

(责编：孙红丽、高雷)
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