人民网记者杜燕飞

8月15日是我国第一个全国生态日。多年来，作为建设美丽中国的重要力量，越来越多的央企加强节能减排体制机制和能力建设，加快调整优化能源产业结构，推进生态保护和修复治理等工作，促进绿色发展不断取得新进展。

大庆油田果午湖自主贡献型生物多样性保护地全景。受访者供图

8月15日，中国石油首批三个自主贡献型生物多样性保护地在大庆油田果午湖、老虎山，华北油田阿尔善东湖湿地揭牌设立。据介绍，大庆油田果午湖保护地、老虎山保护地有多种国家保护动物、植物，省级重点保护鸟类数十种；华北油田尔善东湖湿地保护地是大天鹅、鸿雁、赤麻鸭等多种水鸟的栖息地、繁殖地。保护地设立后，大庆油田、华北油田将持续加强生态监测，改善生态环境，探索油气生产与生态保护互融互促互惠的新型协同管理模式，助力生物多样性保护工作。

胜利能源露天矿排土场15.3万千瓦光伏电站并网发电。受访者供图

8月8日，国家能源集团胜利能源露天矿排土场15.3万千瓦光伏电站并网发电。据介绍，该项目是全国装机规模最大的露天矿排土场光伏发电项目，也是锡林郭勒盟首个露天排土场集中式光伏发电项目。该项目装机规模15.3万千瓦，采用隆基绿能Hi-MO 5双面组件，配套4.59万千瓦时储能系统。项目年发电量预计可达3.18亿千瓦时，可满足4000个家庭的年用电量，相当于每年可节约标煤约9.8万吨，对促进当地能源结构绿色转型和经济发展起到推动作用。

吉林油田新立采油厂Ⅲ区块光热系统正式并网运行。受访者供图

8月4日，中国石油吉林油田新立采油厂Ⅲ区块光热系统正式并网运行，标志着亚洲最大陆上采油平台集群零碳示范区建成投运，我国产出第一桶“零碳原油”。据介绍，项目通过建设风光发电、储能替代网电，实现新立采油厂Ⅲ区块100%绿电替代；通过地热、光热、空气源热部分替代天然气加热，实现区块部分热力清洁替代，年可替代天然气60万立方米。此外消耗化石能源的碳排放，通过二氧化碳注入驱油和埋碳，实现剩余碳排放中和。采取以上措施后，新立采油厂Ⅲ区块实现了零碳生产。

8月3日，我国首艘、全球最大液化天然气运输加注船“海洋石油301”在广州港锚地为全球最大吨级双燃料超大型油轮提供保税液化天然气加注服务。与传统船用燃油相比，液化天然气可实现硫氧化物零排放，氮氧化物减排90%，二氧化碳减排25%，每年燃料成本可降低30%左右，环境效益明显。

湖北省宜昌市生活垃圾发电特许经营项目。陈臣摄

日前，三峡集团首个投资建设运营的生活垃圾焚烧发电项目——湖北省宜昌市生活垃圾发电特许经营项目投产，进入稳定运行期。据介绍，这是鄂西地区规模最大的垃圾发电特许经营项目。项目预计每年可处理宜昌市主城区生活垃圾50多万吨，预计年上网电量1.71亿千瓦时，相当于节约标煤6.9万吨，可供20多万人一年生活用电。

甘肃白银深部铜矿废石场100兆瓦光伏发电项目。受访者供图

2月6日，中核集团旗下中核汇能建设的甘肃白银深部铜矿废石场100兆瓦光伏发电项目正式并网，平均年上网电量约1.5亿千瓦时，年等效满负荷小时数超过1500小时，每年可减少燃烧标准煤约4.7万吨，减少二氧化碳排放量超过12万吨。据介绍，项目引进兰州大学“无土喷播的微生物原位矿化防治技术”“多固废协同微生物地球化学原位矿化防治技术”，利用光伏项目中光伏板的遮荫作用和冲洗水有利于微生物大量繁殖、植被健康生长的特点，助力绿色矿山建设。在深部铜矿停坑41年后，从卫星地图上俯瞰，这里已经从白银市的一个“疮疤”变成了一片蓝色的“海洋”。

建设中的西气东输三线中段。受访者供图

国家管网集团建设项目管理公司陕西项目部在西气东输三线中段建设过程中，严控山区施工作业带宽度，采用短进尺、弱爆破隧道掘进工艺，加大弃渣综合利用，做好水土流失和废弃物污染预防工作，加大生态修复治理力度，将施工对环境扰动降低到最小，当好秦岭“生态卫士”。

中化泉州石化厂区。受访者供图

据介绍，中化泉州石化通过先进的脱硫脱硝技术、尾气回收工艺和优化节水型工艺等措施，解决了石化行业生产过程中的排放问题，实现工业水重复利用率达98.8%，污水回用率71.4%，这一与自然和谐共生的园区，已经成为黑颈长脚鹬、牛背鹭、苍鹭、绿头鸭等国家保护动物的栖息地。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经