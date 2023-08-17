原标题：人民币兑美元汇率年内首破7.3，有何影响？

16日，离岸人民币兑美元汇率盘中跌破7.33，连续五日共跌超800个基点，创下去年11月以来的新低。在岸人民币汇率也徘徊至7.3关口附近。

受汇率波动影响，留学、海外购物的成本增加。现在兑换10000美元比半年前多花约4000元人民币。不过，汇率下降也给出口带来利好。

离岸人民币汇率走势。数据来源：Wind

如何看待本轮汇率波动？

实际上，今年人民币兑美元汇率已经持续波动下行一段时间，离岸、在岸汇率从年初的6.8附近贬值至如今的7.3附近。

本轮人民币汇率变化是内外因共同作用的结果。申万宏源宏观分析称，虽然最近人民币兑美元有所贬值，但这主要来源于美元指数的快速上行，而非人民币单边走弱。

Wind数据显示，8月，美元指数接连攀升后重新站上了103。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华提到，美元反弹，对人民币汇率构成一定扰动，人民币对一篮子货币汇率是升值的。

此外，在15日MLF(中期借贷便利)利率和逆回购利率下调以及近期经济数据等因素的影响下，人民币汇率跌至年内新低。

中信证券指出，利率下调可能导致中美利差倒挂程度加深，进而引发部分外资流出，增加人民币贬值压力。不过，如果降息等政策能推动经济企稳，则汇率自然会企稳回升。

资料图：人民币和美元。中新财经 李金磊 摄

当前汇率波动有何影响？

美国秋季开学期将至，受人民币贬值影响，在美国加利福尼亚州求学的佳颖(化名)发现，这学期的学费比上学期要多交大约15000元人民币。不仅如此，生活费和房租也需要多花更多的人民币。

“海淘、美代的价格优势也受影响。”在汇率波动下，不少消费者发现，在美国网站购物的花费也上涨了。

不过，人民币兑美元贬值对中国货物出口却是好消息。中国银行高级研究员王有鑫向中新财经表示，汇率下跌将对出口带来一定提振作用，将提高出口产品的价格竞争力，稳定出口市场份额，一定程度上改善国际收支情况。

不过，王有鑫表示，对此也不能过分解读，目前出口部门面临的压力是全球普遍现象，根本上还是当前全球经济增速放缓、外需疲软导致的。下半年预计欧美等主要发达经济体经济下行压力可能还会进一步加大，外需整体情况仍不理想。除了要发挥汇率对国际收支的调节功能外，可能还需要配合其他稳外贸、刺激出口的措施来共同应对。

稳汇率 “工具箱”里还有哪些储备？

维持汇率稳定是当前重要的课题之一。7月召开的中共中央政治局会议要求，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。央行也强调要“防止汇率大起大落”。

“目前监管机构已通过发行离岸央票、上调跨境融资宏观审慎调节参数等手段来实施逆周期管理。”王有鑫提到，结合过去经验，我国宏观审慎政策工具体系非常完善，政策工具储备丰富，如有必要，还可以考虑通过预期引导、调整远期售汇风险准备金率、外汇存款准备金率、企业境外放款宏观审慎调节参数以及跨境融资宏观杠杆率等工具。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟对媒体表示，考虑到美联储加息步伐已近尾声，我国宏观经济基础好、实力强、信心足，外汇政策工具箱办法多、工具全，预计7.3将是人民币在三季度的最低点位。

“后续汇率走势将继续受到美元指数、其他主要经济体经济表现与政策取向以及我国宏观经济基本面等因素的影响，虽然仍会有一定波动，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。”庞溟称。

(责编：申佳平、吕骞)

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