人民网北京8月17日电 （王绍绍）旅游消费的快速恢复对于促进经济复苏、提振发展信心具有重要作用。旅游消费的新业态、新模式正在激发市场的新活力。“当前，旅游消费正从景点观光向休闲度假、深度体验转变，更加注重精神文化享受。”在近期举办的国务院政策例行吹风会上，文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示。

各地深入推动文商旅融合，培育消费新业态、新模式。“国风汉服旅拍”“相约看展旅游”“露营旅游”“跟着演出去旅游”等新业态，越发受到当下消费者的喜爱。各地不断创新旅游产品供给，满足消费者品质化、多样化需求，让人们在旅行中感悟文化、欣赏自然、体验生活。

今年以来，全国各地举办了丰富的文化旅游活动，吸引民众观光游玩。洛阳的汉服文化节、牡丹文化节，西安大唐不夜城的国风文化节……

国家文化和旅游部发布的数据显示，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.9%……旅游景区丰富的活动内容、大力的惠民措施、新颖的旅游产品，均带动了旅游市场的发展。

为进一步释放文化和旅游的消费活力，政府、企业等多方都在发力。近期，河南洛阳洛邑古城、陕西西安大唐不夜城、江苏南京秦淮河畔等景区，随处可见身穿汉服的游客穿梭于古色古香的建筑中。“游客进到洛邑古城景区里，感觉就像穿现代服饰穿越到了古代，代入感很强。”洛阳市文化广电和旅游局党组书记、局长李振刊表示，今年主推的汉服国风经济对洛阳旅游市场的拉动效应明显，希望能做到“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，引领新文旅获得突破性发展。

古都洛阳的景观变得愈加浪漫和丰富。罗衣裙裾、轻舞团扇、点绛红唇……在洛阳的景区里、公交上、大街小巷内，穿着各式汉服的游客成为了古都的独特风景。置身于此，仿佛穿越回了繁华又神秘的隋唐。沉浸式的体验场景快速提振游客热情，吸引众多游客前来“约拍”、“打卡”。

除了洛阳，西安、北京、横店、西塘等地方也都是游客们沉浸式拍摄汉服照片与视频的热门旅游目的地。不同景点各有特色，异彩纷呈。洛邑古城有人间烟火气息的热闹，南方古韵则更多的是小桥流水……身着汉服的游客也往往热衷于将拍摄的精美照片与视频分享至社交媒体平台中，进一步扩大了各地文旅的传播力和影响力。

业内专家表示，当下的“汉服热”说明中国优秀传统文化对年轻人的吸引力在增强，具有古风韵味的旅游文化景区会促进这种消费意识。社交媒体对景区汉服文化的广泛传播，有望引发国风汉服更大的热潮。

南开大学旅游与服务学院教授马晓龙认为，为更好地促进文旅消费，下半年要注重解决以下问题：一是要扶持和鼓励文旅消费企业创新，二是要加强旅游市场监管，三是要从更加宏观的假日制度等方面创新方式，优化生产和消费的对接环境。随着文旅市场的不断创新和完善，游客的消费体验将会得到不断丰富和提高，消费动能也将获得深度激活与释放。（杨林娜对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经