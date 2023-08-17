人民网记者 车柯蒙

近日，财政部、国家税务总局联合发布多个公告，明确一系列支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策。按照公告，自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上，可叠加享受上述优惠政策。

量大面广的个体工商户是我国社会经济发展的活力、潜力和韧性所在，他们一头连着从业者的生计，一头连着大众的消费，在推动经济发展、带动就业增收、服务群众生活等方面发挥着不可替代的作用。

业界专家认为，国家提高税收政策优惠力度，将个体工商户减半征收个人所得税的年应纳税所得额范围，由不超过100万元提高为不超过200万元，能进一步支持个体工商户发展。不少个体工商户也表示，税收优惠政策为其生存发展减负担、增动能。

“老板，来个大份虾煲，再来条烤鱼”“要3斤蒜蓉小龙虾和两瓶啤酒……”夜幕降临，人来人往的街头、热火腾腾的小吃店、此起彼伏的点菜声，点燃夏日“夜经济”，在广东省韶关市一家餐饮店，点单的客人络绎不绝。“自从开放了地摊夜市，生意比以前还好，个体工商户减半征收个人所得税政策还扩大了减半征收部分、延长了实施期限，可以减轻我们的经营压力，感谢国家的好政策。”店主关素敬说。

据了解，为帮助旅游、餐饮、住宿等生活服务业用足用好各项税费优惠政策，当地税务部门通过税收大数据精准筛选符合条件的个体工商户，确保政策落实落细。同时，设立“网格服务联络员”，及时回复“个体户税费优惠”“经营所得汇算清缴”等的问题。

“今年上半年，我的个人所得税应纳税所得额为19.53万元，按照以前的政策，我应该缴纳个人所得税2.26万元，按照新政策，我的个人所得税减免了1.13万元，我把这笔资金用于扩大人员规模上，提高了我们装卸搬运的效率，让我们在装卸搬运行业中更有竞争力。”在山东，东营市东营区勇华搬运装卸服务部业主李先生表示。

“减半征收个人所得税的政策让我创业的底气更足了。”在河北，邱海宁在秦皇岛阿那亚园区开了一家餐饮店，政策优惠打消他的经营顾虑，坚定了创业信心。记者了解到，为了全力支持小微企业和个体工商户发展，国家税务总局秦皇岛北戴河新区税务局联同政务服务中心、市场监管局等部门成立“小微企业税费服务站”，将延续实施的税费优惠政策向个体工商户精准推送。

在海南，儋州排浦兴海鱼粉厂作为一家老店，主要从事鱼粉生产加工销售。“2023年上半年，我们享受了个体工商户减半征收个人所得税1.69万元，相当于省了我们员工一个月的伙食费，很实惠，为我们增添了发展的动力。”老板邵桂松说。

“持续的税收优惠政策是我们发展壮大的强心剂，我准备把减半征收的个税款用于扩大生产、升级设备，吸引更多的顾客。”在湖南省，张家界市永定区新天印刷厂负责人刘明晖透露，该厂今年1至7月应缴纳个税21784.09元，但在个体工商户减半征收个税政策作用下，仅需缴纳税款10892.04元，省下的资金将被企业用作扩大生产，争取做大做强。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经