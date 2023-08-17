人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财经观察：税收政策再优化 个体工商户减负担、添信心

人民网记者 车柯蒙
2023年08月17日08:51 | 来源：人民网
小字号

近日，财政部、国家税务总局联合发布多个公告，明确一系列支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策。按照公告，自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上，可叠加享受上述优惠政策。

量大面广的个体工商户是我国社会经济发展的活力、潜力和韧性所在，他们一头连着从业者的生计，一头连着大众的消费，在推动经济发展、带动就业增收、服务群众生活等方面发挥着不可替代的作用。

业界专家认为，国家提高税收政策优惠力度，将个体工商户减半征收个人所得税的年应纳税所得额范围，由不超过100万元提高为不超过200万元，能进一步支持个体工商户发展。不少个体工商户也表示，税收优惠政策为其生存发展减负担、增动能。

“老板，来个大份虾煲，再来条烤鱼”“要3斤蒜蓉小龙虾和两瓶啤酒……”夜幕降临，人来人往的街头、热火腾腾的小吃店、此起彼伏的点菜声，点燃夏日“夜经济”，在广东省韶关市一家餐饮店，点单的客人络绎不绝。“自从开放了地摊夜市，生意比以前还好，个体工商户减半征收个人所得税政策还扩大了减半征收部分、延长了实施期限，可以减轻我们的经营压力，感谢国家的好政策。”店主关素敬说。

据了解，为帮助旅游、餐饮、住宿等生活服务业用足用好各项税费优惠政策，当地税务部门通过税收大数据精准筛选符合条件的个体工商户，确保政策落实落细。同时，设立“网格服务联络员”，及时回复“个体户税费优惠”“经营所得汇算清缴”等的问题。

“今年上半年，我的个人所得税应纳税所得额为19.53万元，按照以前的政策，我应该缴纳个人所得税2.26万元，按照新政策，我的个人所得税减免了1.13万元，我把这笔资金用于扩大人员规模上，提高了我们装卸搬运的效率，让我们在装卸搬运行业中更有竞争力。”在山东，东营市东营区勇华搬运装卸服务部业主李先生表示。

“减半征收个人所得税的政策让我创业的底气更足了。”在河北，邱海宁在秦皇岛阿那亚园区开了一家餐饮店，政策优惠打消他的经营顾虑，坚定了创业信心。记者了解到，为了全力支持小微企业和个体工商户发展，国家税务总局秦皇岛北戴河新区税务局联同政务服务中心、市场监管局等部门成立“小微企业税费服务站”，将延续实施的税费优惠政策向个体工商户精准推送。

在海南，儋州排浦兴海鱼粉厂作为一家老店，主要从事鱼粉生产加工销售。“2023年上半年，我们享受了个体工商户减半征收个人所得税1.69万元，相当于省了我们员工一个月的伙食费，很实惠，为我们增添了发展的动力。”老板邵桂松说。

“持续的税收优惠政策是我们发展壮大的强心剂，我准备把减半征收的个税款用于扩大生产、升级设备，吸引更多的顾客。”在湖南省，张家界市永定区新天印刷厂负责人刘明晖透露，该厂今年1至7月应缴纳个税21784.09元，但在个体工商户减半征收个税政策作用下，仅需缴纳税款10892.04元，省下的资金将被企业用作扩大生产，争取做大做强。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
创新旅游新业态 各地持续释放消费新动能
　　人民网北京8月17日电 （王绍绍）旅游消费的快速恢复对于促进经济复苏、提振发展信心具有重要作用。旅游消费的新业态、新模式正在激发市场的新活力。…
财经观察：税收政策再优化 个体工商户减负担、添信心
　　近日，财政部、国家税务总局联合发布多个公告，明确一系列支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策。按照公告，自2023年1月1日至2027年12月31日，对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部