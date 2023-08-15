人民银行公开市场开展4010亿元1年期MLF和2040亿元7天期逆回购操作。 来源：中国人民银行

人民网北京8月15日电 （黄盛）据中国人民银行消息，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日人民银行开展4010亿元1年期MLF和2040亿元7天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、1.80%，上次分别为2.65%、1.90%，此次分别下降15个和10个基点。

对此，财信研究院副院长伍超明向人民网财经表示，此次降息显示出中国人民银行在兼顾“内部均衡和外部均衡”目标中，货币政策以我为主，将内部均衡置于优先位置，以实现稳增长、扩内需的目标。具体来看，一方面将起到刺激需求端，提振企业和居民的信贷需求功效；另一方面也有利于缓解银行面临的利率约束，增强信贷供给意愿和能力，降低实体成本负担。两者双管齐下，以提振实体信心与需求。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，本次降息的主要原因有三个：一是7月以来出口延续两位数负增长，楼市低位运行，消费、投资整体上也在延续偏弱运行态势，有必要继续加大稳增长政策力度；另外，7月金融数据偏低，显示市场主体融资需求不足，有必要进一步降低企业和居民信贷成本，刺激信贷需求。二是7月CPI同比降至-0.3%，尽管主要是由猪肉、蔬菜价格波动带来的短期现象，8月之后存在回归正增长的趋势，但当前物价水平偏低，这为货币政策在稳增长方向适度发力提供了较大空间。三是当前美联储加息过程已进入尾声，下半年人民币贬值压力趋于缓解，人民币汇率因素不会掣肘国内货币政策。

“此次降息可以有效降低实体经济融资成本刺激消费和投资；同时，MLF利率下调，有助于带动LPR同步调降，有助于降低企业和房贷利率，有助于促进房地产复苏回暖。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，7月金融数据显示实体经济融资需求偏弱，促内需稳增长压力增大，是本次降息的原因。

另据Wind数据显示，今日4000亿元MLF和60亿元逆回购到期。中国人民银行上一次调整作为中期政策利率的1年期MLF利率和7天逆回购利率是在今年6月，两个利率分别下调10个基点。

针对降准、降息，中国人民银行货币政策司司长邹澜8月4日在国家发改委、财政部、中国人民银行、国家税务总局联合召开的新闻发布会上表示，一方面，降准、公开市场操作、中期借贷便利，以及各类结构性货币政策工具都具有投放流动性的总量效应，需要统筹搭配、灵活运用，共同保持银行体系流动性合理充裕，综合评估存款准备金率政策，目标是保持银行体系流动性的合理充裕。另一方面，要科学合理把握利率水平，既根据经济金融形势和宏观调控需要，适时适度做好逆周期调节，又要兼顾把握好增长与风险、内部与外部的平衡，防止资金套利和空转，提升政策效率，增强银行经营稳健性。近年来企业贷款利率下降成效明显，未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。同时，要持续发挥存款利率市场化调整机制的重要作用，维护市场竞争秩序，支持银行合理管控负债成本，增强金融持续支持实体经济的能力。

因此，也有业内人士认为，本次MLF降息释放了积极的政策信号，有助于稳预期、提信心，将继续降低实体经济融资成本，推动经济回升向好。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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