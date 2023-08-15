人民网菏泽8月15日电 （记者栗翘楚）一望无际的千亩果园上,一排排葡萄架映入眼帘，一串串颗粒饱满的葡萄簇拥着垂下来，紫如宝石、绿如翡翠，在阳光照耀下，散发着醉人的香气……当前，正值瓜果成熟上市季节。在山东菏泽的一家生态农业高新产业园区内，色泽红亮的苹果簇拥在绿叶旁，让人垂涎欲滴。一排排梨树枝繁叶茂，形如满月的秋月梨密密匝匝挂满枝头。

“葡萄品种有阳光玫瑰和夏黑，这边是秋月梨和华硕苹果。”园区相关负责人介绍，“我们产业园种植了400亩秋月梨、400亩苹果、200亩葡萄，果园全部采用水肥一体化，并按照‘一控两减三基本’的要求，着力提高果品品质，满足市场差异化、个性化消费需求。”

瓜果种植不仅“鼓起”了种植户的“钱袋子”，还带动了周边老百姓就业。通过土地流转，园区带动周边13个村、3千户1万余人就业创业，扶持养殖企业和养殖户上百家，实现了高效种植养殖，人均年增收2万元以上。“我家就在这附近，家里的土地都流转出去了，我就来这里干活，离家近，不耽误照顾家庭，接送孩子，既能领到土地租金，还能在家附近务工赚钱。”正在忙于农活的村民王凤良说。

葡萄园内，前来采摘的游客络绎不绝,大家一边体验着田园采摘的乐趣,一边享受夏日的甜蜜滋味。“每年葡萄成熟季我都来产业园里采摘二三十斤葡萄，这里的葡萄又大又甜，亲朋好友都喜欢吃。”正在采摘的游客小邵说。

乡村振兴，产业先行，果实累累的生态农业产业园是菏泽鲁西新区打造生态农业观光休闲新业态的缩影。近年来，菏泽鲁西新区依托丰富的自然资源和区位优势，大力发展特色种植，积极拓宽产业渠道，延伸产业链条，让特色农业成为富民产业。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经