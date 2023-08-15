人民网北京8月15日电 （记者杨曦）15日，在国新办举行2023年7月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，党中央、国务院高度重视大学毕业生就业工作，各地区各部门积极采取措施，千方百计促进大学毕业生就业，对大学毕业生就业帮扶力度不断加大。

付凌晖介绍，从教育部门了解的情况看，目前大部分毕业生已经落实就业去向，大学毕业生就业状况总体稳定，去向落实率和落实人数与去年同期相比均略有提升。

一是政策性岗位招录工作扎实推进。各地区各部门合力加快完成机关事业单位和国企等19项政策性岗位招录工作。新启动实施“大学生乡村医生”专项计划，组织“特岗计划”“西部计划”“三支一扶”等服务项目，吸纳毕业生就业，成效不断显现。

二是市场化渠道吸纳规模稳中有升。出台并落实社会保险补贴、吸纳就业补贴、一次性扩岗补助等一揽子稳就业政策，激发企业吸纳就业积极性。今年民营企业等渠道吸纳毕业生规模同比增加67万人。

三是困难毕业生就业情况好于平均水平。针对87万脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭和残疾毕业生开展重点帮扶。通过实施培训项目，帮助困难毕业生提升就业能力。今年困难毕业生就业状况总体好于全国平均水平。

“针对目前尚未落实去向的大学毕业生，各地区各部门正在积极想办法，帮助他们尽早走上工作岗位。下阶段，随着就业帮扶政策效果显现，大学毕业生就业状况将继续改善。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)

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