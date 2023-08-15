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国家统计局：房企风险有望逐步得到化解

2023年08月15日11:00 | 来源：人民网
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人民网北京8月15日电 （记者杨曦）15日，在国新办举行2023年7月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，随着房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。

付凌晖表示，目前房地产市场总体处于调整阶段，部分房企经营遇到一定困难，特别是一些龙头房企债务风险有所暴露，影响市场预期。但要看到这些问题是阶段性的，随着市场调整机制逐步发挥作用，房地产市场政策调整优化，房企风险有望逐步得到化解。

“近期，北上广深一线城市密集发声，表示要支持和更好满足刚性、改善性住房需求。部分二三线城市也在出台新的房地产调控政策，各地房地产政策调整优化有助于提振市场信心。随着经济恢复向好，居民收入增加，房地产市场优化政策显效，居民住房消费和房企投资意愿有望逐步改善。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)
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