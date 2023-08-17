陆成宽

原标题：我科学家成功打造通用类脑人工智能引擎-新华网

8月15日，记者从中国科学院自动化研究所获悉，该所研究人员成功打造全脉冲神经网络类脑认知智能引擎“智脉”，并将其全面开源开放。该平台将为探索面向通用人工智能的类脑智能研究提供基础支撑，助力探索自然智能的计算本质和新一代人工智能的发展。相关研究成果以封面文章的形式发表于细胞出版社旗下《Patterns》期刊。

据悉，“智脉”是一个基于类脑脉冲神经网络的人工智能与脑模拟计算平台。它以多尺度生物可塑性原理为基础，支持全脉冲神经网络建模，具备脑启发的人工智能模型以及脑功能和结构模拟能力。

论文通讯作者、中国科学院自动化所研究员曾毅认为，只有充分借鉴人脑结构及其智能机理以及自然演化的规律与机制，才能实现真正意义且对人类有益的人工智能。

目前，“智脉”为类脑人工智能和计算神经科学的研究者提供了一套相对完整的、系统化的接口组件，包括了不同精细程度的神经元计算模型，丰富的类脑学习与可塑性法则，不同的神经网络连接模式，多样的编码方式，丰富的功能性脑区模型以及软硬件协同系统。这为研发基于脉冲神经网络的人工智能和计算神经科学研究提供了强有力的基础设施。

(责编：申佳平、吕骞)

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