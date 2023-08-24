人民网北京8月24日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月24日至27日，四川盆地、陕西南部、山西中南部、河南、湖北等地有大到暴雨，部分地区有大暴雨。

此外，24日08时至25日08时，内蒙古中东部、吉林东部、河北东部、山东西北部、川西高原、四川盆地中西部、贵州大部、云南大部、广西西部和东南部、广东、海南岛及西藏东南部等地的部分地区有中到大雨，局地有暴雨。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-40毫米，局地可超过60毫米），河北东北部、浙江南部和东部、江西南部等地的局地有雷暴大风或冰雹天气。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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