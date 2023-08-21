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国产超高性能碳纤维规模化生产取得突破

2023年08月21日20:04 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者赵竹青）8月20日，中国石油和化学工业联合会主持召开技术鉴定会，国产超高强ZA60XC(T1000级)PAN碳纤维千吨级工业生产技术顺利通过了专家委员会的技术鉴定。专家委员会认为：该成果达到国际先进水平，其中前驱体结构设计及表征分析技术居国际领先，一致同意通过鉴定。

碳纤维被誉为“工业黄金”“新材料之王”，具有比强度高、比模量高、耐腐蚀、耐疲劳、耐高温等特点，是航空航天、国防军工、交通、新能源、海洋工程等领域不可或缺的重要战略材料。长期以来，碳纤维领域最核心的先进技术，尤其是超高强度高端碳纤维的大规模量产技术被发达国家垄断。

长盛科技有关人士透露，随着我国经济社会的发展，碳纤维及其复合材料需求迅猛，我国碳纤维产量从近乎空白发展到2022年占全球产量的三分之一，实现了跨越式发展。但大部分产能停留在T300和T700级。高端T800级产品质量稳定性不足，T1000级以上超高性能碳纤维产品仅有百吨级技术成果，一直未能实现千吨级规模化、稳定化生产。近年来，长盛科技有限公司主持、深圳大学协同，经过两年多的科学研究和技术攻关，在1700吨/年产线上稳定生产出T1000级产品。经国内权威机构检测，性能达到国际同级产品水平，产品质量合格率大于95.6%。

(责编：赵竹青、高雷)
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