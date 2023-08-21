人民网北京8月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，当前，秋粮生产进入生长发育和产量形成的重要阶段。8月18日，财政部安排一次性补助资金24亿元，支持北方重点地区开展玉米大豆“一喷多促”工作。资金主要用于对玉米、大豆等主要秋粮作物喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀虫杀菌剂等，增强作物抗逆性减损失，促进壮苗稳长提单产，为确保秋粮丰收提供有力支撑。

财政部要求各地及时下拨资金，切实加强资金使用管理，确保专款专用，积极发挥乡镇政府、村委会、国有农场等职能作用，重点支持符合条件的各类农业社会化服务组织，采取“统防统治”方式推进统一喷施作业，确保“一喷多促”措施保质保量、如期完成。

(责编：王震、高雷)

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