人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

财政部安排24亿元支持玉米大豆“一喷多促”工作

2023年08月21日17:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，当前，秋粮生产进入生长发育和产量形成的重要阶段。8月18日，财政部安排一次性补助资金24亿元，支持北方重点地区开展玉米大豆“一喷多促”工作。资金主要用于对玉米、大豆等主要秋粮作物喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀虫杀菌剂等，增强作物抗逆性减损失，促进壮苗稳长提单产，为确保秋粮丰收提供有力支撑。

财政部要求各地及时下拨资金，切实加强资金使用管理，确保专款专用，积极发挥乡镇政府、村委会、国有农场等职能作用，重点支持符合条件的各类农业社会化服务组织，采取“统防统治”方式推进统一喷施作业，确保“一喷多促”措施保质保量、如期完成。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财政部安排24亿元支持玉米大豆“一喷多促”工作
　　人民网北京8月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，当前，秋粮生产进入生长发育和产量形成的重要阶段。8月18日，财政部安排一次性补助资金24亿元，支持北方重点地区开展玉米大豆“一喷多促”工作。…
商务部：上半年旅行服务已回升至我国第二大服务贸易领域
　　人民网北京8月21日电 （记者孙红丽）国新办今天举行新闻发布会，介绍中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展情况。 商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂在会上介绍，今年上半年，我国旅行服务进出口6509.4亿元，同比增长65.4%，成为增长最快的服务贸易领域。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部