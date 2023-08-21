人民网北京8月21日电 （记者孙红丽）国新办今天举行新闻发布会，介绍中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展情况。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂在会上介绍，今年上半年，我国旅行服务进出口6509.4亿元，同比增长65.4%，成为增长最快的服务贸易领域。其中，我国旅行出口445.5亿元，增长52.4%；进口6063.9亿元，增长66.4%；旅行服务贸易占我国服务贸易整体比重达20.8%，比去年同期提升7.2个百分点，上半年我国旅行服务已经回升至我国第二大服务贸易领域。

王东堂表示，中国一直是全球最主要的出境旅游消费国之一，众多中国游客为国际旅游业的发展创造了巨大收益，也推动了世界贸易的增长和经济的复苏。今年以来，有关部门连续公布3批出境团队游国家和地区名单，中国出境游市场持续升温，显示出我国旅客旅游消费信心正在加快恢复，出行热情正在加速释放。

“下一步，商务部将会同有关部门进一步研究完善促进旅行服务贸易政策措施，热情欢迎各国人士来华旅游经商留学。”王东堂说。

(责编：孙红丽、高雷)

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