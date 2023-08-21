人民网北京8月21日电 （记者孙红丽）国新办今天举行新闻发布会，介绍中国服务贸易发展和2023年服贸会筹备工作进展情况。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂在会上表示，下一步，商务部将继续着力优化数字营商环境，提升贸易数字化水平，加快培育服务贸易数字化发展的新动能。

一是强化顶层设计。推动出台关于数字贸易改革创新发展的政策性文件，加强促进政策和监管政策协调，营造良好的数字营商环境。

二是积极推进服务外包数字化高端化，积极发展研发、设计、检测、维修、租赁等生产性服务外包，大力扶持众包众创、云外包、平台分包等服务外包新模式加快发展。

三是高标准建设国家数字服务出口基地，进一步落实支持基地发展的各项政策措施，推动扩大可数字化的服务出口。

四是加快服务贸易数字化进程，支持旅游、运输、建筑等传统服务贸易数字化改造，同时大力推动智慧物流、远程医疗、线上办展等新兴领域的发展，不断提高服务的可贸易性。

(责编：孙红丽、高雷)

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