人民网北京8月21日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，8月18日11时，在安徽省宣城市绩溪县十里岩二号上行线隧道施工现场，随着最后一次爆破施工完成，宣城至绩溪高速铁路最后一座隧道顺利贯通。至此，宣绩高铁全线65座隧道全部贯通，即将进入铺轨阶段。

宣绩高铁地处皖南山区，正线全长111.6公里，设计时速350公里。全线设宣城、宁国南、绩溪北3座车站，其中宣城、绩溪北为既有客站，宁国南为新建客站。项目沿线山岭、河湖众多，地质条件复杂，隧道占比高达55.72%。

宣城至绩溪高速铁路隧道。中国铁路上海局集团有限公司融媒体中心供图

十里岩二号上行线隧道位于绩溪县境内，北端进口位于扬溪镇，南端出口位于华阳镇，全长2146.98米，为单洞单线隧道。洞身穿越天目山山脉可溶岩地层，地势起伏较大，地表水系发达，地形及地质情况复杂，施工难度大。

宣城至绩溪高速铁路隧道。中国铁路上海局集团有限公司融媒体中心供图

作为宣绩高铁全线重难点和控制性工程，十里岩二号上行线隧道自2021年3月开工建设以来，采用科学施工方式，通过多种措施应对复杂地质，确保隧道顺利贯通。

宣绩高铁是苏皖赣快速铁路通道、皖江地区城际铁路网的重要组成部分，是长三角城际轨道交通网中的骨干线路。项目建成通车后，将进一步完善区域路网布局，缩短苏皖赣等地时空距离，对于开发沿线旅游资源，促进区域经济协调发展等具有重要意义。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经