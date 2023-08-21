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中老铁路累计发送旅客超2000万人次

2023年08月21日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月21日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，中老铁路自2021年12月3日开通运营以来，截至8月16日，累计发送旅客2009万人次，其中国内段发送旅客1709万人次、老挝段发送旅客300万人次，有效促进了口岸经济、跨境旅游、人文交流等。

8月16日13时19分，万象开往昆明南D888次国际旅客列车稳稳停靠在磨憨站3站台；4分钟后，昆明南开往万象D887次国际旅客列车从磨憨站1站台缓缓驶出。据悉，4月13日中老铁路国际旅客列车开行以来，已有53个国家和地区的5.3万名旅客乘坐动车从磨憨站实现跨境旅行。

中老铁路自北向南串起中国西双版纳、老挝琅勃拉邦等热门旅游目的地。暑运期间，乘坐中老铁路动车组跨境出行和观光旅游，成为许多人的美好愿望和出行选择。铁路部门科学分析客流变化，动态调整运力投放，丰富客运产品供给，精准实施“一日一图”，适时采取动车组重联、满图开行动车组列车等举措，较好满足了旅客出行需求；优化站车服务举措，采取“三语”问询服务、悬挂“五色中国结”等方式，积极为旅客营造温馨出行环境。

据统计，今年1月1日至8月16日，中老铁路累计开行旅客列车13000多列、同比增长22%，发送旅客1120万人次、同比增长101%，促进了中老两国经贸往来和共建“一带一路”高质量发展，成为联通内外、辐射周边、双向互济的黄金大通道。

(责编：王连香、高雷)
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