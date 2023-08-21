人民网北京8月21日电 （记者孙博洋）8月18日至20日，“首届中国食品药品医疗器械化妆品高质量发展大会”在京举行。

会上，原国家食药监总局稽查局局长、中国食药促进会第二届候选会长、本届大会主席毛振宾表示，食品药品安全直接关系到人民群众的身体健康和生命安全，关系到社会稳定和国家长治久安，关系到和谐社会的建设，食品药品质量安全状况也是一个国家经济发展水平和人民生活质量的重要标志。

中国医药教育协会终身名誉会长、联合国国际生态生命安全科学院院士黄正明表示，教育支撑人才，人才支撑创新，创新服务于国家经济建设和综合国力提升。对于食品药品行业从业人才的教育培训十分重要，它是保障从实验室到医院，从田间到餐桌的第一道防线。

国家发改委原副主任、中国经济体制改革研究会会长彭森表示，食品药品行业高质量发展意义重大。食品药品行业不仅是重大的民生问题，也是重大的政治问题和重大的经济问题。食品药品是国民经济的重要支柱产业，只要质量安全不出问题，就能成为扩大内需、促进经济持续健康发展的强大动力。

开幕式上，北京市大兴区政府副区长吴蒙宣讲了大兴区招商引资政策，他从有基础、有资源、有政策、有热情四个方面，介绍了大兴区产业的基本情况，并着重阐述了政策优势，包括培育类、扶植类、综合服务类以及“一事一议类”方面的优惠政策。

据主办方介绍，本届大会为期两天，共设有1个主论坛、6个分论坛、10+学术峰会，聚焦食药监管和行业发展的热点难点困点堵点等问题，探讨食品药品等“三品一械”全产业链有效监管新途径，推动产业技术和研发创新，推进行业科学化、国际化、法治化进程，助力打造中国式食品药品医疗器械化妆品现代化发展新高地。

(责编：孙红丽、高雷)

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