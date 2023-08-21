人民网北京8月21日电 （黄盛）作为 “大数据+大算力+强算法”结合的产物，AI大模型在语言理解、图像识别、自然语言处理等领域展现出巨大的潜力，推动了人工智能领域的快速发展，并成为基础设施逐步赋能千行百业。

在不少业内人士看来，大模型的发展，将引发人工智能多模态、多场景的革命。图像、视频、声音等多种多样的多模态数据，伴随着传感器技术的发展被广泛采集和应用。大模型可以利用这些多模态数据进行跨模态学习，从而提升其在多个感知任务上的性能和表现。与此同时，通过结合多模态数据和智能算法，大模型可以在不同模态和场景之间实现知识的迁移和共享，赋能消费电子等多个行业，为消费电子行业提质增效提供助力，推动数据与实体的融合，改变行业发展格局。

行业AI大模型开发与应用加速

在消费电子行业中，AI大模型正在行业产品的边缘、端侧引领新一轮科技创新浪潮。以国产手机为例，已有不少国产手机品牌或对外宣布将在手机终端嵌入AI大模型能力作为重要发展方向，或已在新品手机终端引入AI大模型。咨询机构IDC也预测，到2026年，中国市场中近50%的终端设备的处理器将带有AI引擎技术。AI在消费电子产品的边缘侧、端侧有望迎来大爆发。

其中，小米科技创始人雷军在日前举行的以“成长”为主题的年度演讲上透露，AI大模型是重大技术革命，小米全面拥抱，已于今年4月组织了大模型团队，且将在业务上进行应用。旗下语音助手“小爱”将首先升级其大模型版本，并已开始进行邀请测试。

据了解，AI大模型的开发与应用是一个复杂的系统工程，除了需要根据应用场景选择合适的数据源，并进行数据清洗、标准化和标注等预处理操作外，还需要根据具体应用场景选择合适的AI大模型，继而是计算复杂度高的分布式训练和模型部署与推理优化，同时还要关注安全和伦理问题，需要采取一系列措施保障数据安全和隐私保护，这也对入局者的技术实力要求较高。为此，小米科技在拥抱AI大模型之前的7年中，已经形成了全栈的自研AI能力，覆盖了计算机视觉、声学、语音、自然语言处理、知识图谱、智能问答、机器学习、大模型、多模态等方向，一系列自研AI技术达到业内一流或领先水平，并搭建了AI平台、CloudML、MACE、MiNLP、图谱平台、大模型等一系列自研平台，全面赋能研发、设计、体验、制造等多个业务环节的创新，打造技术门槛。

技术创新提速行业迭代及复苏节奏

技术驱动下的产品创新，也为消费电子行业带来新的增长点。业内专家对此表示，随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI大模型应用的主要流量接入口，将提升下游智能硬件价值量，加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。

包括AI赋能在内，国产手机等消费电子产品的创新展现出了蓬勃的活力。比如，在折叠屏手机如何将轻薄与耐用性、长续航与高效能、精湛影像与便携性等需求融合在一起的难题面前，小米MIX Fold3通过自研龙骨转轴和自研龙鳞纤维，实现轻薄、坚固、长续航的统一。

事实上，促进电子产品消费、助力消费恢复和扩大，一直备受关注。今年7月，国家发改委等部门印发的《关于促进电子产品消费的若干措施》明确，要加快电子产品技术创新，鼓励市场主体积极应用国产人工智能技术提升电子产品智能化水平，培育电子产品消费新增长点，同时切实加强电子产品隐私保护。国家发改委前不久发布的恢复和扩大消费二十条措施，也提及要利用超高清视频、虚拟现实、柔性显示等新技术，推进供给端技术创新和电子产品升级换代，支持可穿戴设备、智能产品消费，打造电子产品消费应用新场景。

对此，小米集团高级副总裁曾学忠表示，AI大模型带来的新一轮技术变革，是消费电子行业的新机遇，包括小米在内的行业企业要抓住这类产业发展的结构性变化，在政策的推动下，通过技术创新引领产品消费。就手机行业而言，过去的发展史表明每5—10年便会有一个换机周期，2G、3G、4G、5G的迭代，既改变了消费者的操作模式和习惯，也证明了AI和手机端侧的结合在不断实现跨越。

这种行业的迭代跨越，也驱动企业持续地抓住技术周期的机遇。曾学忠认为，对科技企业来说，更重要的是要投资未来，关注底层技术的深耕，在政策的支持和推动下坚定不移地加码技术开发与应用。“小米等企业要有技术引领的精神。”曾学忠说，唯有如此，电子产品消费应用新场景才能在持续的升级迭代中，得到消费者的认可。

(责编：孙红丽、高雷)

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