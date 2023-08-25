人民网记者 赵竹青

学思用贯通，才能学懂弄通、入脑入心；知信行统一，才算学深悟透、学以致用。当前，全党正在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。为推动主题教育扎实开展，即日起，人民网推出“学思用 知信行”主题访谈，生动展现中央和国家机关、中央企业开展主题教育的工作进展和实际成效。

近日，科技部直属机关党委常务副书记、科技部主题教育领导小组办公室主任崔玉亭，中国科学技术发展战略研究院党委书记刘冬梅，科技部资源配置与管理司党支部副书记、副司长郑健健做客人民网，围绕开展主题教育结合单位实践，向广大网友分享了学习感悟和经验做法。

高质量、全覆盖，主题教育突出科技特色

崔玉亭介绍，科技部始终按照党中央统一部署，将主题教育作为学习贯彻党的二十大精神、坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂的重要契机;作为落实党中央重大决策部署、高质量推动机构改革和重大科技任务顺利实施的重要契机;作为推进全面从严治党、建设高素质科技干部队伍的重要契机，以高度的政治自觉抓好抓实主题教育各项工作。

在统筹谋划上，科技部始终推动高质量全覆盖，一体推进、分类施策、突出特色。针对国家实验室、青年干部、退休老同志、社团（基金会）等各类群体，做到“抓紧”支部、“抓住”实验室、“抓活”青年、“抓实”老同志，推动各参与主体学习全覆盖。例如，针对国家实验室使命任务重、科学家集中等特点，积极探索特色化组织方式，增强实验室科研人员的政治意识、使命导向，以及勇攀高峰、奋力拼搏的科学家精神与情怀，激发科研活力和创造性。

在理论学习上，科技部始终注重健全大学习格局。重点包括“党组中心组示范学”“基层党组织带动学”以及“青年理论学习小组踊跃学”等。

在调查研究上，科技部始终突出目标导向和问题导向。紧盯习近平总书记和党中央高度关注的“国之大者”，围绕中央财政科技项目和资金统筹配置、国家实验室建设管理、集成电路和“卡脖子”关键技术、人工智能发展和赋能产业以及建设具有全球竞争力的开放创新生态等问题，研究提出40余项具体产出成果，推动加快实现科技工作全链条统筹。

“经过四个月的学习和实践，科技部主题教育取得明显进展。”崔玉亭表示，下一步，科技部将持续保持热度不减、尺度不松，通过各项规定动作和自选动作，以“严”和“实”的作风确保主题教育各项任务落实落细、见底见效，将主题教育成效切实体现在推动科技改革发展、实现高水平科技自立自强的实际行动上。

学思想、强党性，加强国家高端智库建设

刘冬梅表示，在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党中央作出的重大决策部署。中国科学技术发展战略研究院（以下简称战略院）紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，立足实际，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，促进党建业务深度融合，不断提升科技战略咨询能力，确保高质量开展主题教育与国家高端智库建设一体推进。

一是在“学思想”上持续发力。战略院党委坚持读原著、学原文、悟原理，构建党委理论学习中心组带头学、全体党员共同学、支部特色学、青年小组踊跃学、退休干部传承学的大学习格局，通过党委引领学、支部书记带头学、专题研讨学以及邀请专家讲座等形式，多思多想、学深悟透，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义和实践要求，做到整体把握、融会贯通。

二是加强思想理论溯源，扎实推进调查研究。战略院开展了沿着总书记的足迹——学习贯彻习近平总书记关于科技创新重要论述的专题调研。今年4月以来，先后赴河北、福建、浙江、上海开展专题调研，调研学习习近平总书记在地方工作期间以及党的十八大以来对推动科技创新工作的思考和部署。通过调研，对习近平新时代中国特色社会主义思想的萌发、世界观和方法论，以及对习近平总书记关于科技创新重要论述的形成与发展脉络有了更深刻的领会。

三是高度重视青年理论学习工作。战略院干部职工学历层次高，知识人员密集，具有硕士研究生以上学历占比93.3%；副高级以上专业技术任职资格占比73%；研究人员87.7%为45岁以下青年干部。青年是战略院建设学习型党组织的骨干力量。战略院结合实际推动青年理论学习工作，成立了主题教育青年研习班、理论溯源读书班，开展“悦读书”分享和“关键小事”调研等，要求青年坚持学思用贯通、知信行统一，鼓励青年扑下身子、沉到一线，增强问题意识，敢于正视问题，善于发现问题，运用党的创新理论解决新问题。

重实践、建新功，强化科技资源统筹配置

“检验主题教育效果的直接标准，就是能不能贯彻落实好各项重大任务。”郑健健表示，党的二十大提出“优化配置创新资源”，党和国家机构改革要求“加强资源统筹”，就是要在中央科技委的统一领导下，构建高效率的政府科技决策机制、高效益的科技资源配置方式和高效能的研发创新组织形式，为高质量发展提供科技支撑——这是科技部资源配置与管理司当前最重要和最紧迫的任务，也是通过开展主题教育希望能够切实推进的工作。

一是视野要“宽”，推动各方面力量实现协同。紧扣党的二十大和机构改革精神，强化系统思维和大资源观，着力构建覆盖科技工作全领域、科技创新全链条、科技资源全要素的资源统筹配置新机制，推动多渠道、多元化投入格局进一步深化拓展，把重大研发任务与重大创新基地建设、高水平人才培养有机结合，调动各部门各地方各方面力量，在落实党中央重大决策部署上形成合力，推动科技创新资源配置形成全国一盘棋。

二是选题要“准”，切实聚焦重大需求提升投入效能。以高效配置有限资源为目标，优化科研项目选题机制，更加注重发挥市场机制作用，建立科技界、政府、产业界和用户多方参与的新机制，从应用场景和最终用户出发，找到真需求，解决真问题，坚持“让好钢用在刀刃上”。

三是机制要“活”，尊重科研和创新规律落实分类管理。针对不同类型科技创新活动的特点，完善项目管理工具箱，探索实施部省联动、“揭榜挂帅”、“赛马制”、青年科学家项目、颠覆性技术创新、里程碑式管理等一系列新举措。同时，强化目标管理，激励攻坚克难，注重成果应用，把“结果导向”作为根本要求，不唯论文、不唯头衔、不唯学历，重在成果质量、原创价值、应用实效以及对经济社会发展的实际贡献。

“我们要把主题教育激发的学习热情、从新思想中汲取的智慧力量，转化为推进高水平科技自立自强的实际行动。”郑健健说。

“学思用 知信行”主题访谈系列：

工信部：以主题教育新成效为业务发展赋能赋智赋力

(责编：李源、高雷)

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