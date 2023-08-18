人民网北京8月18日电（记者任妍）8月16日，以“开放创新 聚享未来”为主题的2023世界机器人大会在北京开幕。此次大会汇集了140余家国内外机器人企业参与，大会期间，优必选科技展示了人形机器人的最新发展成果。

当下，随着人工智能赋能和全球科技力量提升，“机器人+各类场景应用”持续突破人类的固有思维，其中，各类人形机器人应用正在快速智能化。

据了解，在本次世界机器人大会现场，优必选科技的Walker X、熊猫机器人优悠等大型人形机器人再次集体亮相，为现场观众还原展示了大运会闭幕式现场的骑平衡车，以及握手、开冰箱拿水、自拍、比心等动作及技能。

优必选大型人形机器人Walker X骑平衡车。受访者供图

流畅的人机交互背后，离不开企业多年的研发积累，其自主研发的“人形机器人多模态交互系统”让人形机器人具备了更强的智能化和泛化能力，能够提升人形机器人的应用场景和应用范围，加速其产业化落地。

据介绍，优必选“人形机器人智能多模态交互系统”，是集人机交互、指令理解、自主规划、任务执行等技术于一体的智能系统。该系统接入AI大模型后，利用优必选大型人形机器人自带的视觉、语音、3D深度、压力等异构多源传感器获得的多模态数据进行融合感知，不仅可以明显提升人形机器人在实际应用场景下的自主决策能力，还能依靠自身的视觉感知系统构建其所处环境的3D语义环境地图，并且通过多轮交互的方式准确提炼对话中的人类语义信息，自主生成可执行的拟人化任务指令流，让人形机器人合理并准确地执行任务。

随着人形机器人自主性的大幅提升，其应用场景和应用范围也随之不断扩展，更多落地应用加速显现。记者了解到，在智慧工厂场景中，结合了多模态交互系统的人形机器人就能准确识别工厂内的设备及物体，根据企业需求精准地完成搬运、分拣、产品测试等任务。

在本次大会上，除了人形机器人的最新发展成果，优必选科技还展示了以人形机器人全栈式技术为基础，在教育、商用服务等领域的应用成果，包括新一代人工智能教育机器人UGOT。这款产品具备多拟态、强算力和开放性等特点，得益于它模块化的设计，产品能够组合变成平衡车、变形车、工程车等形态，链接真实的教学实践场景。

优必选人形机器人与观众在现场互动。受访者供图

此外，多场景智能递送机器人Cadebot首次亮相世界机器人大会，在智慧新餐饮及智慧新零售等场景，通过先进的人工智能技术和自主导航算法，自主感知环境、准确定位和智能规划路径，高效完成对应递送任务。多款优必选商用服务机器人也在大会集体展示，针对不同场景，其能够通过先进的导航避障结合语音识别技术，为用户提供咨询导览、灭菌消杀与商用清扫等多场景服务，以AI赋能企业智慧运营。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经