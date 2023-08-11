人民网北京8月11日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年7月金融统计数据报告显示，7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%。前七个月人民币贷款增加16.08万亿元，同比多增1.67万亿元。

广义货币增长10.7%

7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。狭义货币（M1）余额67.72万亿元，同比增长2.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.8个和4.4个百分点。流通中货币（M0）余额10.61万亿元，同比增长9.9%。当月净投放现金710亿元。

前七个月人民币贷款增加16.08万亿元

7月末，本外币贷款余额235.92万亿元，同比增长10.5%。人民币贷款余额230.92万亿元，同比增长11.1%，增速比上月末低0.2个百分点，比上年同期高0.1个百分点。

前七个月人民币贷款增加16.08万亿元，同比多增1.67万亿元。7月份人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元。分部门看，住户贷款减少2007亿元，其中，短期贷款减少1335亿元，中长期贷款减少672亿元；企（事）业单位贷款增加2378亿元，其中，短期贷款减少3785亿元，中长期贷款增加2712亿元，票据融资增加3597亿元；非银行业金融机构贷款增加2170亿元。

7月末，外币贷款余额7015亿美元，同比下降18.6%。前七个月外币贷款减少401亿美元，同比少减111亿美元。7月份外币贷款减少114亿美元，同比少减197亿美元。

前七个月人民币存款增加18.98万亿元

7月末，本外币存款余额283.36万亿元，同比增长10%。人民币存款余额277.5万亿元，同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和0.9个百分点。

前七个月人民币存款增加18.98万亿元，同比多增1290亿元。7月份人民币存款减少1.12万亿元，同比多减1.17万亿元。其中，住户存款减少8093亿元，非金融企业存款减少1.53万亿元，财政性存款增加9078亿元，非银行业金融机构存款增加4130亿元。

7月末，外币存款余额8218亿美元，同比下降13.8%。前七个月外币存款减少321亿美元，同比少减112亿美元。7月份外币存款减少155亿美元，同比少减175亿美元。

7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.49%，质押式债券回购月加权平均利率为1.53%

7月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交209.55万亿元，日均成交9.98万亿元，日均成交同比增长23.2%。其中，同业拆借日均成交同比下降0.9%，现券日均成交同比增长16.3%，质押式回购日均成交同比增长27.2%。

7月份同业拆借加权平均利率为1.49%，比上月低0.08个百分点，比上年同期高0.14个百分点。质押式回购加权平均利率为1.53%，比上月低0.14个百分点，比上年同期高0.2个百分点。

7月份经常项下跨境人民币结算金额为12031亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6264亿元

7月份，经常项下跨境人民币结算金额为12031亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为8384亿元、3647亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6264亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1838亿元、4426亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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