人民网北京8月17日电 （记者杜燕飞）“灵活多变的年轻人，正成为投资市场新的参与者。”“大家逐渐认可金融素养改变‘投运’。”日前发布的《2022中国个人投资者投资行为分析报告》（以下简称《报告》）显示，提升居民金融素养，促进更加理性和健康的投资行为，有助于推动我国金融市场的稳健和高质量发展。《报告》由亿学学堂联合中央财经大学中国财富管理研究中心发布。

《报告》显示，2022年选择长短线结合作为投资策略的个人投资者占比超60%。大部分的个人投资者回归投资基本理念要求，以更长远、更理性的态度看待金融市场与自身资产管理。

从投资风格看，稳健型投资者在2022年的投资市场中占据主导地位，仅有5%的投资者风格积极激进，偏向于在高风险中博取高收益。从投资决策看，超六成的个人投资者将“需要承担的风险”列为其2022年投资时的首要考量因素。相关指标体系、市场资讯、专家解读等信息，成为了2022年个人投资者关注的重点。

“从长期来看，持续关注理财专业知识的投资者收益率更高，是否拥有专业知识以及成熟的投资理念，是影响收益的重要因素之一。”《报告》显示，部分受访者在经历市场震荡后表示，希望通过学习转亏为盈。还有一部分投资者随着投资年限的增长，其对体系化的投资知识也愈发重视。

中央财经大学中国财富管理研究中心主任陶存文表示，随着我国经济迈入新发展格局，投资者对于自身金融素养的提升以及投资教育的需求在增加。这不仅有益于居民的财富管理和积累，也有利于促进理性的投资行为与金融市场之间形成良好互动，是经济不断增长和金融市场高质量发展的重要推动力。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经