人民网北京8月17日电 （黄盛） 中国人民银行17日发布了第二季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）。报告在谈到下一阶段主要货币政策思路时表示，将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展；发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定；坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险；切实防范化解重点领域金融风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动中小金融机构改革化险，守住不发生系统性金融风险的底线。

报告认为，今年以来，中国人民银行持续发挥结构性政策工具作用，在用好现有结构性政策工具的基础上，增加支农支小再贷款、再贴现额度，延续实施普惠小微贷款支持工具等多项阶段性工具，延期房地产“金融16条”有关政策适用期限，并推动房企纾困专项再贷款和租赁住房贷款支持计划落地生效。

特别是用好政策工具促进房地产市场平稳健康发展。今年以来，中国人民银行实施好保交楼贷款支持计划，6月末保交楼贷款余额为5亿元；为继续支持做好保交楼工作，保交楼贷款支持计划将延续实施至2024年5月末；推动房企纾困专项再贷款、租赁住房贷款支持计划落实生效，分别支持全国性金融资产管理公司并购受困房地产企业存量房地产项目，支持金融机构向试点城市专业化住房租赁经营主体发放长期限租赁住房购房贷款。

数据显示，2023年6月末，全国主要金融机构（含外资）房地产贷款余额53.4万亿元，同比增长0.5%。其中，个人住房贷款余额38.6万亿元，同比下降0.7%；住房开发贷款余额9.8万亿元，同比增长3.9%。

此外，报告表示，下一阶段稳健的货币政策要精准有力，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，稳固支持实体经济恢复发展；综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。

(责编：郝帅、吕骞)

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