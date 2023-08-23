人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

光子的量子纠缠实现快速可视化

2023年08月23日09:25 | 来源：科技日报
小字号

科技日报北京8月22日电 （记者刘霞）加拿大渥太华大学与意大利罗马第一大学的科学家展示了一种新技术，可实时可视化两个纠缠光子（构成光的基本粒子）的波函数。这一成果有望加速量子技术的进步，改进量子态表征、量子通信并开发新的量子成像技术。相关研究刊发于最新一期《自然·光子学》杂志。

波函数是量子力学的核心原理，使量子科学家能预测对量子实体的各种测量（如位置和速度等）的可能结果。这种预测能力非常有用，了解量子计算机中产生或输入的量子态使科学家可以测试计算机本身，也有望促进量子技术的发展。

了解量子系统波函数的方法，也被称为量子态断层扫描，是一项极具挑战性的任务。使用基于投影运算的标准方法，完整的断层扫描需要进行大量测量，而这些测量会随着系统复杂性（维度）的增加而迅速增加。此前研究表明，利用传统方法表征或测量两个纠缠光子的高维量子态需要数小时甚至数天。此外，实验结果对噪声高度敏感，并与实验装置的复杂性息息相关。

最新研究将经典光学领域的数字全息术扩展到两个光子的情况。研究人员让两个光子与一个量子态叠加，然后分析两个光子同时到达位置的空间分布。对两个光子的同时到达成像被称为重合图像，这使他们获得了用于重建未知波函数的干涉图案。研究团队通过一台可在每个像素上以纳秒分辨率记录事件的相机实现了这一点。

团队指出，最新方法只需几分钟甚至几秒钟的检测时间，而非几天。重要的是，检测时间不受系统复杂性的影响，解决了传统投影断层扫描长期面临的可扩展性问题。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
五部门联合开展集中用餐单位食品安全问题专项治理行动
　　人民网北京8月23日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，8月22日，市场监管总局、教育部、民政部、国家卫生健康委、国管局等五部门联合召开电视电话会议，部署开展为期5个月的集中用餐单位食品安全问题专项治理行动。 会议指出，此次专项治理行动要求各地区、各有关部门要督促学校、托幼机构、医院、养老院、机关等集中用餐单位及其承包经营企业严格落实主体责任；全面加强监管执法，严把许可准入关、严格环境卫生和过程监管、严管承包经营行为、严惩违法违规行为。…
商务部回应美将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”
　　人民网北京8月23日电 （记者孙红丽）针对美国商务部宣布将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”，商务部新闻发言人22日回应称，中方注意到相关情况。通过中美双方前一阶段共同努力，27家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，这有利于中美两国企业开展正常贸易，符合双方共同利益，表明只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部