商务部回应美将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”
2023年08月23日08:25 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者孙红丽）针对美国商务部宣布将27家中国实体移出出口管制“未经验证清单”，商务部新闻发言人22日回应称，中方注意到相关情况。通过中美双方前一阶段共同努力，27家中国实体最终从“未经验证清单”中移出，这有利于中美两国企业开展正常贸易，符合双方共同利益，表明只要本着坦诚合作、互利共赢的原则，完全可以找到对双方企业都有益的解决办法。
(责编：孙红丽、高雷)
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