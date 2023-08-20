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我国算力总规模位居全球第二

2023年08月20日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：我国算力总规模位居全球第二

　　 本报银川8月19日电（记者刘坤）工业和信息化部部长金壮龙19日在2023中国算力大会上介绍，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达每秒1.97万亿亿次浮点运算（197EFLOPS），位居全球第二，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一，围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆。算力应用广泛深入到政务、工业、交通、医疗等领域，不断催生新技术、新模式、新业态，为经济高质量发展注入了强大动力。

　　 “算力已成为数字经济时代的关键生产力。”金壮龙说，要以智能化、绿色化、融合化为主攻方向，一体推进基础设施建设、产业技术创新和深度融合应用，做强做优做大算力产业；要优化基础设施布局；加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群；加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。

　　 金壮龙强调，要加快关键技术攻关。发挥“链主”企业牵引作用，围绕计算、网络、存储等关键环节加大研发投入，尽快突破一批标志性技术产品和方案，加速新技术、新产品落地应用。激发融合应用潜力。面向工业、金融、能源、教育等重点领域，培育推广一批规模大、带动性强、示范效应突出的应用场景。积极推动企业上云，鼓励各方为中小企业提供更多精细化、个性化的算力产品和服务。

(责编：杨曦、杨迪)
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