人民网北京8月19日电 （记者申佳平）8月18日至19日，由工业和信息化部、宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力大会在宁夏银川举行。

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在大会开幕式上指出，党中央、国务院高度重视以算力设施为代表的新型信息基础设施建设。近年来，从中央到地方，出台一系列重要政策举措，实施一大批重大工程项目，推动我国算力产业实现快速发展。

他介绍，截至目前，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算（197EFLOPS），位居全球第二，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一，围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆，算力应用广泛深入到政务、工业、交通、医疗等领域，不断催生新技术、新模式、新业态，为经济高质量发展注入了强大动力。

金壮龙强调，算力已成为数字经济时代的关键生产力，要以智能化、绿色化、融合化为主攻方向，一体推进基础设施建设、产业技术创新和深度融合应用，做强做优做大算力产业。

一是优化基础设施布局。深入实施“十四五”信息通信行业发展规划，加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群。加大高性能智算供给，增强算力网络可靠性，提升高效集约利用水平。

二是加快关键技术攻关。发挥“链主”企业牵引作用，围绕计算、网络、存储等关键环节加大研发投入，尽快突破一批标志性技术产品和方案，加速新技术、新产品落地应用。

三是激发融合应用潜力。面向工业、金融、能源、教育等重点领域，培育推广一批规模大、带动性强、示范效应突出的应用场景。积极推动企业上云，鼓励各方为中小企业提供更多精细化、个性化的算力产品和服务。

四是营造开放合作生态。推动产学研用深度结合，引导产业链上下游企业有效衔接、融通发展，加快构建软硬件协同发展的产业生态。加强国际交流，拓展合作领域、丰富合作项目，共享算力创新发展的成果。

据了解，本届大会以“算领新产业潮流 力赋高质量发展”为主题，打造“主题论坛、成果展示、产业推介、先锋引领”四大核心内容，全面展示算力产业发展最新成果，为产业各方搭建交流合作平台。

(责编：申佳平、吕骞)

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