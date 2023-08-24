学思用贯通，才能学懂弄通、入脑入心；知信行统一，才算学深悟透、学以致用。当前，全党正在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。为推动主题教育扎实开展，即日起，人民网推出“学思用 知信行”主题访谈，生动展现中央和国家机关、中央企业开展主题教育的工作进展和实际成效。

近日，工业和信息化部机关党委一级巡视员冯海沧，中国信息通信研究院产业与规划研究所党总支部书记、所长徐志发，国家工业信息安全发展研究中心检查评估所党支部书记、所长张格做客人民网，围绕开展主题教育结合单位实践，向广大网友分享了学习感悟和经验做法。

理论结合实践，全力推动高质量发展

党的理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。冯海沧表示：“这次主题教育把强化理论学习贯穿始终，就是要教育引导广大党员干部进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解把握，做到真学、真懂、真信、真用，更加深刻领悟‘两个确立’的决定性意义，增强‘四个意识’、坚定‘四个自信’、做到‘两个维护’，更加自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。”

对于如何才能真正做到真学、真懂、真信、真用，冯海沧给出了自己的理解——

真学，就是要在读原著学原文悟原理上下功夫，特别是对主题教育确定的8种学习材料，要一篇一篇读，逐段逐句悟。

真懂，就是要全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求，做到整体把握、融会贯通。

真信，就是要做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的内化工作，从思想上正本清源、固本培元，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

真用，就是要大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

冯海沧介绍，主题教育开展期间，工业和信息化部党组理论学习中心组采用“领读+研讨”的方式开展集体学习。部党组举办了读书班、座谈交流会，并邀请中央党史和文献研究院原院务委员冯俊作专题辅导报告，提升大家的理论水平。部系统各单位党组织通过“三会一课”、主题党日、青年理论学习、在红色教育基地开展党性教育等方式，教育引导党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

“主题教育开展以来，我们聚焦推进新型工业化、加快建设制造强国和网络强国的使命任务，把党的创新理论运用到推进新型工业化的战略部署中去，深入贯彻落实党的二十大重大决策部署，全力促进工业经济平稳增长，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动产业体系优化升级，健全产业科技创新体系，推动高端化智能化绿色化发展，全面提升企业竞争力，全面提升产业治理能力和水平，不断推动工业和信息化高质量发展。”冯海沧说。

坚持调研开路，强化成果转化运用

调查研究就是要问计于群众、问计于实践，检视工作中的差距不足，推动解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的问题。张格表示，“把大兴调查研究作为重要内容，是这次主题教育的一个鲜明特色。”

张格介绍了自己深入一线开展调查研究的亲身经历，“我带领部分党员深入到兰州石化、新疆油田、西南油气田、海洋石油富岛等化工企业进行调研，了解到当下化工企业大多都在建设和推广行业工业互联网平台，但对于相关平台和工控设备的网络安全防护手段不足。针对这个问题，团队正在围绕如何有效解决工业现场网络安全防护问题进行靶向破题，我们提供贴身服务，编制《工业控制系统网络安全防护指南（2023版）》，以便更加精准、细致地指导工业企业做好网络安全防护。”

“一语不能践，万卷徒空虚”。研以致用、研用结合，做好成果转化运用是调查研究的“后半篇文章”。

徐志发表示：“调查研究是谋事之基、成事之道。在工作实践中，我们总结形成了调查研究、成果应用、问题解决、目标实现、能力提升、机制完善的闭环流程，并通过不断迭代完善形成调研成果长效转化机制，真正实现研以致用、研用结合。”

徐志发以数字适老化的专题调查研究为例介绍道，“我们坚持目标导向，致力于将调研成果切实转化为数字适老化工作成效，推动实现全体老年人享有基本数字服务、不断提高老年人生活品质。”

一是紧抓成果转化质量。深入开展调研成果论证，既听专家意见，也听群众声音，确保成果转化为更加可操作、可执行的政策建议。二是拓展成果转化形式。启动编制《移动互联网应用程序适老化技术规范》，从国家标准的角度，推动调研成果发挥更加长效作用。三是拓宽成果转化范围。针对调研发现的问题，主动与中国残联等有关机构对接，参与《无障碍环境建设法》修订工作，让调研成果惠及更多人群。

聚焦民生关切，增强人民群众幸福感

在主题教育中要把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

张格表示：“践行宗旨为民造福，是这次主题教育具体要达到的目标之一。主题教育开展以来，我们紧紧锚定这一目标任务，聚焦解决事关人民群众切身利益的问题，建立民生项目清单，以实现网络安全高质量发展来切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。”

张格对开展的三方面相关工作进行了介绍——

一是强化网络安全宣传教育和意识提升。当前个人信息泄露、企业遭勒索攻击等事件频频发生，广大人民群众和各工业企业等对网络安全、数据安全的关注度与日俱增，中心持续组织举办国家网络安全宣传周、中国工业信息安全大会以及工业信息安全大讲堂等系列培训活动，面向全社会进行安全意识教育，对国家发布的最新安全政策进行解读、对常见的网络安全事件进行剖析，全面提升安全风险防范能力。

二是全力保障群众网络数据安全。“我们从与人民群众息息相关的汽车安全这一‘关键小事’着手，聚焦主责主业提供贴心贴近的“利民”服务。”针对数据泄露、车辆恶意控制等风险给广大群众带来愈发严峻的安全威胁，工信部率先组织发起全国网联汽车公益安全检测和调研活动，通过线上问卷调研、现场蹲点访谈、现场实车检测等方式，帮助广大车主发现存量汽车安全风险问题，提出对策建议并协助整改，有效降低安全风险水平。

三是多维度推动提高技术防护和风险应对能力。每年持续举办全国性工业信息安全大赛，在全国范围内组织近千名工业信息安全专业技术人员进行技术交流和实战比拼，有效促进技术交流和行业人才培养保障。

“同时，还依托我们的国家工业控制系统与产品安全质量检验检测中心，开展对网络关键设备，以及老百姓经常使用的个人APP等的安全检测服务，针对群众关心的汽车、手机等电子设备，家用摄像头等物联网产品进行检测，稳步降低发生在老百姓身边的安全风险，全方位地做好人民大众的网络和数据安全保障服务。”

(责编：申佳平、高雷)

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