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生态环境部：我国将跟踪研判福岛核污染水排海影响

2023年08月24日12:55 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （记者孙红丽）生态环境部（国家核安全局）相关负责人24日就日本启动福岛核污染水排海答记者问时指出，日本政府强行启动福岛核污染水排海，将一己私利凌驾于全人类长远福祉之上，极其自私和不负责任。我们敦促日方倾听国际社会声音，切实以科学、安全、透明的方式处置核污染水，接受严格国际监督。

该负责人表示，生态环境部高度重视日本福岛核污染水排海问题。2021年、2022年先后组织开展了我国管辖海域海洋辐射环境监测，摸清了目前相关海域海洋辐射环境的本底情况。监测结果表明，我国管辖海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度浓度未见异常，总体处于历年涨落范围内。

当前，生态环境部按照监控重点区域、覆盖管辖海域、掌握关键通道的思路，正在组织开展 2023年度我国管辖海域海洋辐射环境监测。后续生态环境部将持续加强有关监测工作，及时跟踪研判福岛核污染水排海对我海洋辐射环境可能的影响，切实维护我国家利益和人民健康。

(责编：孙红丽、高雷)
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